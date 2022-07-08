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Церцадзе: "Омикрон" может стать последним штаммом коронавируса
Церцадзе: "Омикрон" может стать последним штаммом коронавируса
По мнению грузинского специалиста, пандемия коронавируса близиться к концу 08.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-08T12:02+0400
2022-07-08T12:02+0400
2022-07-08T12:45+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе полагает, что пандемия коронавируса может завершиться штаммом "омикрон".На данный момент в мире, в том числе и в Грузии, распространены подтипы "омикрона" В.А.4 и В.А.5.Основной мишенью для "омикрона" являются люди, которые не перенесли коронавирус и не вакцинированы."Естественно, те люди, которые не перенесли ни один штамм, у них иммунитета нет вообще, и они более ущемлены", – отметил Церцвадзе.При этом он отметил, что обязательный масочный режим в Грузии вряд ли вернут, потому что его не будут соблюдать нормально. По словам Церцвадзе, грузинское общество не настроено на защитные меры – ни на вакцинацию, ни на ношение масок – а значит, нужно смириться с тем, что число заболевших будет расти.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 662 299 случаев инфицирования. 1 643 579 пациентов выздоровели, 16 844 скончались. На данный момент в стране 2550 активных случаев.Новый подтип "омикрона"В.А.5 – этим подтипом легко могут заразиться как вакцинированные люди, так и переболевшие ранее коронавирусом лица.Специалисты отмечают, что его быстрому распространению способствует и отсутствие ограничений в связи с коронавирусом, в том числе, и ношение масок. Как известно, на сегодняшний день единственной рекомендацией остается социальная дистанция и прививка против коронавируса.В.А.5 впервые зафиксировали в Южной Африке. Инфекция начала быстро распространяться, но оказалась более кратковременной, чем предыдущая. Подтип коронавируса, который до этого был неизвестен отличается особой заразностью.Дело в том, что антитела, которые отвечают за нейтрализацию инфекции не могут распознать этот подтип коронавируса и соответственно, человек легко заражается. Однако, течение заболевания более легкое, чем в случае штамма "Дельта".Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.
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новости, общество, в мире, коронавирус covid-19
Церцадзе: "Омикрон" может стать последним штаммом коронавируса
12:02 08.07.2022 (обновлено: 12:45 08.07.2022)
По мнению грузинского специалиста, пандемия коронавируса близиться к концу
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе полагает, что пандемия коронавируса может завершиться штаммом "омикрон".
На данный момент в мире, в том числе и в Грузии, распространены подтипы "омикрона" В.А.4 и В.А.5.
"После появления "омикрона" более серьезного штамма не было, и это дает надежду на то, что, возможно, эта пандемия завершится именно штаммом "омикрон", – заявил Церцвадзе в эфире Первого канала.
Основной мишенью для "омикрона" являются люди, которые не перенесли коронавирус и не вакцинированы.
"Естественно, те люди, которые не перенесли ни один штамм, у них иммунитета нет вообще, и они более ущемлены", – отметил Церцвадзе.
При этом он отметил, что обязательный масочный режим в Грузии вряд ли вернут, потому что его не будут соблюдать нормально.
По словам Церцвадзе, грузинское общество не настроено на защитные меры – ни на вакцинацию, ни на ношение масок – а значит, нужно смириться с тем, что число заболевших будет расти.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 662 299 случаев инфицирования. 1 643 579 пациентов выздоровели, 16 844 скончались. На данный момент в стране 2550 активных случаев.
Новый подтип "омикрона"
В.А.5 – этим подтипом легко могут заразиться как вакцинированные люди, так и переболевшие ранее коронавирусом лица.
Специалисты отмечают, что его быстрому распространению способствует и отсутствие ограничений в связи с коронавирусом, в том числе, и ношение масок. Как известно, на сегодняшний день единственной рекомендацией остается социальная дистанция и прививка против коронавируса.
В.А.5 впервые зафиксировали в Южной Африке. Инфекция начала быстро распространяться, но оказалась более кратковременной, чем предыдущая. Подтип коронавируса, который до этого был неизвестен отличается особой заразностью.
Дело в том, что антитела, которые отвечают за нейтрализацию инфекции не могут распознать этот подтип коронавируса и соответственно, человек легко заражается. Однако, течение заболевания более легкое, чем в случае штамма "Дельта".
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.