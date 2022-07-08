https://sputnik-georgia.ru/20220708/v-gruzii-nagradili-odarennykh-uchenikov-268320103.html

В Грузии наградили одаренных учеников

В Грузии наградили одаренных учеников

Школьники представили свои проекты, в которых использовали элементы современной технологии и инженерии 08.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-08T11:11+0400

2022-07-08T11:11+0400

2022-07-08T12:26+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. В Грузии награждены ученики, которые победили в STEM-проекте, организованном министерством образования и науки, сообщает пресс-служба ведомства.В последние годы среди школьников всего мира, в том числе и Грузии, все более популярным становится метод STEM-образования (Science, technology, engineering and mathematics). Данный метод объединяет науку, технологии, инженерию, математику и помогает не только выучить теорию с помощью практических занятий, но и понять, для чего могут пригодиться полученные знания.Благодаря этому кругозор школьников расширяется, и они становятся изобретателями таких проектов, которые побеждают на международных площадках.С целью популяризации такого обучения в школах в Национальном университете Грузии прошла конференция и выставка, на которой присутствовал замминистра образования и науки Валериан Гобронидзе.В выставке приняли участие ученики государственных и частных школ Грузии, они представили свои проекты, в которых использовали элементы современной технологии и инженерии. Проект дает возможность ученикам использовать свои знания на практике, освоить технологии, проявить творческое мышление и получить новые навыки.STEM-проект в Грузии осуществляется в рамках реформы общего образования. Эксперты данной сферы отправили школам новейшие STEM-проекты и провели еженедельные консультации с ними. Включиться в данный проект могли все школы страны.Использование методики STEM в образовании подразумевает возможность внедрения обучения, основанного на исследовании. STEM-образование развивает такие навыки, как критическое и творческое мышление, командная работа и решение проблемы.В минобразования подчеркивают важность данного проекта и отмечают, что STEM-методология подготавливает учеников к будущему трудовому рынку. В результате, у молодых ребят будет возможность справиться с глобальными проблемами с помощью науки, технологии, инженерии и математики.

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грузия, новости, общество, министерство образования и науки грузии, образование в грузии