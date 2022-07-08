https://sputnik-georgia.ru/20220708/valyutnye-rezervy-natsbanka-gruzii-prodolzhayut-rasti-268311245.html
Валютные резервы Нацбанка Грузии продолжают расти
Валютные резервы Нацбанка Грузии продолжают расти
Резервы Нацбанка достигали исторического максимума в конце 2021 года – 4 272,1 миллиона долларов 08.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-08T09:01+0400
2022-07-08T09:01+0400
2022-07-08T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 30 июня 2022 года составили 3 922,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.За июнь резервы выросли на 67,2 миллиона долларов. По мнению аналитиков, рост объема резервов связан с переоценкой активов из-за колебаний курсов валют.С начала года резервы снизились на 350,1 миллиона долларов или на 8,2%. Резервы достигали исторического максимума в конце 2021 года – 4 272,1 миллиона долларов. За 2021 год рост резервов составил 361,3 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,4 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах – 2,5 миллиарда долларов, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ – 944,1 миллиона долларов.Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 462,3 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,9 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 10,7 миллиона долларов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
Валютные резервы Нацбанка Грузии продолжают расти
Резервы Нацбанка достигали исторического максимума в конце 2021 года – 4 272,1 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 30 июня 2022 года составили 3 922,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
За июнь резервы выросли на 67,2 миллиона долларов. По мнению аналитиков, рост объема резервов связан с переоценкой активов из-за колебаний курсов валют.
С начала года резервы снизились на 350,1 миллиона долларов или на 8,2%. Резервы достигали исторического максимума в конце 2021 года – 4 272,1 миллиона долларов. За 2021 год рост резервов составил 361,3 миллиона долларов.
Структура международных резервов
Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,4 миллиарда долларов, говорится на сайте
регулятора.
В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах – 2,5 миллиарда долларов, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ – 944,1 миллиона долларов.
Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 462,3 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,9 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.
Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 10,7 миллиона долларов.