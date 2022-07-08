https://sputnik-georgia.ru/20220708/vpervye-v-gruzii-otkrylas-laboratoriya-agrolab-268324846.html

Впервые в Грузии открылась лаборатория "Агролаб"

Впервые в Грузии открылась лаборатория "Агролаб"

Цель лаборатории – улучшение качества сельскохозяйственных продуктов 08.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-08T12:22+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Впервые в Грузии открылась лаборатория "Агролаб", с помощью которой фермеры и соответствующие компании смогут проводить все необходимые исследования, сообщает пресс-служба ассоциации Ассоциации фермеров Грузии."Агролаб" является первой грузинской мультипрофильной молекулярной лабораторией, которая оснащена современными технологиями. Здесь можно будет проводить исследования в направлении безопасности продовольствия, ветеринарии, защиты растений, вина, почвы и воды.Цель лаборатории – улучшение качества сельскохозяйственных продуктов, а также повышение эффективности фермерской деятельности. На презентации проекта присутствовали фермеры, представители правительства, международных организаций и частного сектора.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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