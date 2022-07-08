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Впервые в Грузии открылась лаборатория "Агролаб"
Впервые в Грузии открылась лаборатория "Агролаб"
Цель лаборатории – улучшение качества сельскохозяйственных продуктов 08.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-08T12:22+0400
2022-07-08T12:22+0400
2022-07-08T13:46+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Впервые в Грузии открылась лаборатория "Агролаб", с помощью которой фермеры и соответствующие компании смогут проводить все необходимые исследования, сообщает пресс-служба ассоциации Ассоциации фермеров Грузии."Агролаб" является первой грузинской мультипрофильной молекулярной лабораторией, которая оснащена современными технологиями. Здесь можно будет проводить исследования в направлении безопасности продовольствия, ветеринарии, защиты растений, вина, почвы и воды.Цель лаборатории – улучшение качества сельскохозяйственных продуктов, а также повышение эффективности фермерской деятельности. На презентации проекта присутствовали фермеры, представители правительства, международных организаций и частного сектора.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, сельское хозяйство, общество
Впервые в Грузии открылась лаборатория "Агролаб"
12:22 08.07.2022 (обновлено: 13:46 08.07.2022)
Цель лаборатории – улучшение качества сельскохозяйственных продуктов
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Впервые в Грузии открылась лаборатория "Агролаб", с помощью которой фермеры и соответствующие компании смогут проводить все необходимые исследования, сообщает пресс-служба ассоциации Ассоциации фермеров Грузии.
"Агролаб" является первой грузинской мультипрофильной молекулярной лабораторией, которая оснащена современными технологиями. Здесь можно будет проводить исследования в направлении безопасности продовольствия, ветеринарии, защиты растений, вина, почвы и воды.
Цель лаборатории – улучшение качества сельскохозяйственных продуктов, а также повышение эффективности фермерской деятельности.
На презентации проекта присутствовали фермеры, представители правительства, международных организаций и частного сектора.