https://sputnik-georgia.ru/20220708/vremya-ch-voennyy-ekspert-rasskazal-kogda-zapad-perestanet-pomogat-ukraine-268336864.html
Время Ч: военный эксперт рассказал, когда Запад перестанет помогать Украине
Время Ч: военный эксперт рассказал, когда Запад перестанет помогать Украине
В программе "Время Ч" с военным обозревателем Александром Хроленко ведущий обсудил ход специальной военной операции России на Украине, а также достижения... 08.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-08T18:12+0400
2022-07-08T18:12+0400
2022-07-08T18:21+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
экспертное мнение
обострение ситуации вокруг украины 2022
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/08/268336496_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ec2770ad4fc90d7f85eb990b3351faa.png
В этом выпуске поговорили об используемых Россией в ходе СВО сверхточных несбиваемых управляемых минах "Грань" и артиллерийских снарядах "Китолов", попытках Киева занять Змеиный, а также причинах и последствиях продажи Украиной поставляемого ей Западом оружия и военной техники. Подробнее - смотрите в видео.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Время Ч: военный эксперт рассказал, когда Запад перестанет помогать Украине
18:12 08.07.2022 (обновлено: 18:21 08.07.2022)
В программе "Время Ч" с военным обозревателем Александром Хроленко ведущий обсудил ход специальной военной операции России на Украине, а также достижения российского ВПК и армии
В этом выпуске поговорили об используемых Россией в ходе СВО сверхточных несбиваемых управляемых минах "Грань" и артиллерийских снарядах "Китолов", попытках Киева занять Змеиный, а также причинах и последствиях продажи Украиной поставляемого ей Западом оружия и военной техники. Подробнее - смотрите в видео.