https://sputnik-georgia.ru/20220708/vremya-ch-voennyy-ekspert-rasskazal-kogda-zapad-perestanet-pomogat-ukraine-268336864.html

Время Ч: военный эксперт рассказал, когда Запад перестанет помогать Украине

Время Ч: военный эксперт рассказал, когда Запад перестанет помогать Украине

В программе "Время Ч" с военным обозревателем Александром Хроленко ведущий обсудил ход специальной военной операции России на Украине, а также достижения... 08.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-08T18:12+0400

2022-07-08T18:12+0400

2022-07-08T18:21+0400

видео

мультимедиа

видео-новости из грузии

экспертное мнение

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/08/268336496_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ec2770ad4fc90d7f85eb990b3351faa.png

В этом выпуске поговорили об используемых Россией в ходе СВО сверхточных несбиваемых управляемых минах "Грань" и артиллерийских снарядах "Китолов", попытках Киева занять Змеиный, а также причинах и последствиях продажи Украиной поставляемого ей Западом оружия и военной техники. Подробнее - смотрите в видео.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео