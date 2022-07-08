https://sputnik-georgia.ru/20220708/vystavka-rukovoditeli-tserkvi-gruzii-teper-dostupna-onlayn-268325509.html

Выставка "Руководители церкви Грузии" теперь доступна онлайн

Выставка "Руководители церкви Грузии" теперь доступна онлайн

Экспонаты включают исторические документы, рукописи, фотографии и другие архивные материалы 08.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-08T13:22+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Выставка "Руководители церкви Грузии" стала доступна в онлайн-пространстве, говорится в сообщении Национального архива.Выставка объединяет материалы, изображающие произведения первых отцов грузинской церкви, католиков и католикос-патриархов. Экспонаты включают исторические документы, рукописи, фотографии и другие архивные материалы, хранящиеся в Национальном архиве, а также памятные вещи патриархов, которые хранятся в различных частных коллекциях.Экспозиция посвящена 105-летию восстановления автокефалии грузинской православной церкви.Посмотреть выставку можно по ссылке.

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