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Выставка "Руководители церкви Грузии" теперь доступна онлайн
Выставка "Руководители церкви Грузии" теперь доступна онлайн
Экспонаты включают исторические документы, рукописи, фотографии и другие архивные материалы 08.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-08T13:22+0400
2022-07-08T13:22+0400
2022-07-08T13:34+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Выставка "Руководители церкви Грузии" стала доступна в онлайн-пространстве, говорится в сообщении Национального архива.Выставка объединяет материалы, изображающие произведения первых отцов грузинской церкви, католиков и католикос-патриархов. Экспонаты включают исторические документы, рукописи, фотографии и другие архивные материалы, хранящиеся в Национальном архиве, а также памятные вещи патриархов, которые хранятся в различных частных коллекциях.Экспозиция посвящена 105-летию восстановления автокефалии грузинской православной церкви.Посмотреть выставку можно по ссылке.
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новости, грузия, культура
Выставка "Руководители церкви Грузии" теперь доступна онлайн
13:22 08.07.2022 (обновлено: 13:34 08.07.2022)
Экспонаты включают исторические документы, рукописи, фотографии и другие архивные материалы
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik.
Выставка "Руководители церкви Грузии" стала доступна в онлайн-пространстве, говорится в сообщении
Национального архива.
Выставка объединяет материалы, изображающие произведения первых отцов грузинской церкви, католиков и католикос-патриархов. Экспонаты включают исторические документы, рукописи, фотографии и другие архивные материалы, хранящиеся в Национальном архиве, а также памятные вещи патриархов, которые хранятся в различных частных коллекциях.
Экспозиция посвящена 105-летию восстановления автокефалии грузинской православной церкви.
Посмотреть выставку можно по ссылке
.