https://sputnik-georgia.ru/20220708/za-nanesenie-uscherba-gosbyudzhetu-gruzii-chetyrem-obvinyaemym-grozit-tyurma-268338378.html

За нанесение ущерба госбюджету Грузии четырем обвиняемым грозит тюрьма

За нанесение ущерба госбюджету Грузии четырем обвиняемым грозит тюрьма

Задержанным удалось собрать фальшивый актив в размере 270 тысяч лари и использовать его для покрытия существующих обязательств перед бюджетом 08.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-08T19:33+0400

2022-07-08T19:33+0400

2022-07-08T19:39+0400

грузия

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следственная служба минфина грузии

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. По обвинению в изготовлении и использовании поддельных налоговых документов и причинении крупного ущерба государственному бюджету путем обмана, четыре человека привлечены к уголовной ответственности, сообщает Следственная служба министерства финансов Грузии.Следствие установило, что обвиняемые с целью получения незаконной материальной выгоды в 2019-2021 годах от имени компаний, находящихся в их управлении, составили и использовали фальшивые налоговые накладные, свидетельствующие о фиктивной поставке товаров.Таким образом, злоумышленникам удалось собрать фальшивый актив в размере более 270 тысяч лари. Актив впоследствии был использован для покрытия существующих обязательств перед бюджетом.Фальшивые документы и "откаты": в Грузии задержали группу мошенников >>Перед налоговой проверкой этих компаний, во избежание ожидаемых начислений, Перед налоговой проверкой этих компаний, во избежание ожидаемых начислений, ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.Уголовное дело возбуждено по статьям "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт" и "Причинение имущественного ущерба путем обмана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

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грузия, происшествия, новости, следственная служба минфина грузии