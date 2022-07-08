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За нанесение ущерба госбюджету Грузии четырем обвиняемым грозит тюрьма
За нанесение ущерба госбюджету Грузии четырем обвиняемым грозит тюрьма
Задержанным удалось собрать фальшивый актив в размере 270 тысяч лари и использовать его для покрытия существующих обязательств перед бюджетом 08.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-08T19:33+0400
2022-07-08T19:33+0400
2022-07-08T19:39+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. По обвинению в изготовлении и использовании поддельных налоговых документов и причинении крупного ущерба государственному бюджету путем обмана, четыре человека привлечены к уголовной ответственности, сообщает Следственная служба министерства финансов Грузии.Следствие установило, что обвиняемые с целью получения незаконной материальной выгоды в 2019-2021 годах от имени компаний, находящихся в их управлении, составили и использовали фальшивые налоговые накладные, свидетельствующие о фиктивной поставке товаров.Таким образом, злоумышленникам удалось собрать фальшивый актив в размере более 270 тысяч лари. Актив впоследствии был использован для покрытия существующих обязательств перед бюджетом.Фальшивые документы и "откаты": в Грузии задержали группу мошенников >>Перед налоговой проверкой этих компаний, во избежание ожидаемых начислений, Перед налоговой проверкой этих компаний, во избежание ожидаемых начислений, ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.Уголовное дело возбуждено по статьям "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт" и "Причинение имущественного ущерба путем обмана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.
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грузия, происшествия, новости, следственная служба минфина грузии
За нанесение ущерба госбюджету Грузии четырем обвиняемым грозит тюрьма
19:33 08.07.2022 (обновлено: 19:39 08.07.2022)
Задержанным удалось собрать фальшивый актив в размере 270 тысяч лари и использовать его для покрытия существующих обязательств перед бюджетом
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. По обвинению в изготовлении и использовании поддельных налоговых документов и причинении крупного ущерба государственному бюджету путем обмана, четыре человека привлечены к уголовной ответственности, сообщает Следственная служба министерства финансов Грузии.
Следствие установило, что обвиняемые с целью получения незаконной материальной выгоды в 2019-2021 годах от имени компаний, находящихся в их управлении, составили и использовали фальшивые налоговые накладные, свидетельствующие о фиктивной поставке товаров.
Таким образом, злоумышленникам удалось собрать фальшивый актив в размере более 270 тысяч лари. Актив впоследствии был использован для покрытия существующих обязательств перед бюджетом.
Перед налоговой проверкой этих компаний, во избежание ожидаемых начислений,
Перед налоговой проверкой этих компаний, во избежание ожидаемых начислений, ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.
ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.
ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.
ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.
ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт" и "Причинение имущественного ущерба путем обмана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.