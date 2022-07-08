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За нанесение ущерба госбюджету Грузии четырем обвиняемым грозит тюрьма
За нанесение ущерба госбюджету Грузии четырем обвиняемым грозит тюрьма
Задержанным удалось собрать фальшивый актив в размере 270 тысяч лари и использовать его для покрытия существующих обязательств перед бюджетом 08.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-08T19:33+0400
2022-07-08T19:39+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. По обвинению в изготовлении и использовании поддельных налоговых документов и причинении крупного ущерба государственному бюджету путем обмана, четыре человека привлечены к уголовной ответственности, сообщает Следственная служба министерства финансов Грузии.Следствие установило, что обвиняемые с целью получения незаконной материальной выгоды в 2019-2021 годах от имени компаний, находящихся в их управлении, составили и использовали фальшивые налоговые накладные, свидетельствующие о фиктивной поставке товаров.Таким образом, злоумышленникам удалось собрать фальшивый актив в размере более 270 тысяч лари. Актив впоследствии был использован для покрытия существующих обязательств перед бюджетом.Фальшивые документы и "откаты": в Грузии задержали группу мошенников &gt;&gt;Перед налоговой проверкой этих компаний, во избежание ожидаемых начислений, Перед налоговой проверкой этих компаний, во избежание ожидаемых начислений, ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.Уголовное дело возбуждено по статьям "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт" и "Причинение имущественного ущерба путем обмана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.
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За нанесение ущерба госбюджету Грузии четырем обвиняемым грозит тюрьма

19:33 08.07.2022 (обновлено: 19:39 08.07.2022)
© photo: SputnikЗадержание преступника - наручники одевают на руки
Задержание преступника - наручники одевают на руки - Sputnik Грузия, 1920, 08.07.2022
© photo: Sputnik
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Задержанным удалось собрать фальшивый актив в размере 270 тысяч лари и использовать его для покрытия существующих обязательств перед бюджетом
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. По обвинению в изготовлении и использовании поддельных налоговых документов и причинении крупного ущерба государственному бюджету путем обмана, четыре человека привлечены к уголовной ответственности, сообщает Следственная служба министерства финансов Грузии.
Следствие установило, что обвиняемые с целью получения незаконной материальной выгоды в 2019-2021 годах от имени компаний, находящихся в их управлении, составили и использовали фальшивые налоговые накладные, свидетельствующие о фиктивной поставке товаров.
Таким образом, злоумышленникам удалось собрать фальшивый актив в размере более 270 тысяч лари. Актив впоследствии был использован для покрытия существующих обязательств перед бюджетом.
Фальшивые документы и "откаты": в Грузии задержали группу мошенников >>
Перед налоговой проверкой этих компаний, во избежание ожидаемых начислений,
Перед налоговой проверкой этих компаний, во избежание ожидаемых начислений, ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.
ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.
ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.
ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.
ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.ответчики составили поддельные закупочные документы, подтверждающие приобретение товара, и представили их в контролирующий орган.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт" и "Причинение имущественного ущерба путем обмана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.
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