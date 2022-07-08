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Женщине в Тбилиси проломили голову - подозревается ее супруг

Женщине в Тбилиси проломили голову - подозревается ее супруг

Подозреваемый в пятницу ударил свою 58-летнюю супругу по голове неким предметом, в результате чего женщина скончалась на месте 08.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-08T21:07+0400

2022-07-08T21:07+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси по подозрению в убийстве задержали 65-летнего мужчину, сообщает МВД Грузии.По данным следствия, во время ссоры подозреваемый в пятницу ударил свою 58-летнюю супругу по голове неким предметом, в результате чего женщина скончалась на месте.Мужчина скрылся с места происшествия, но его задержали по горячим следам, говорится в сообщении.Теперь ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за умышленное убийвство при отягчающих обстоятельствах члена семьи.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, мвд грузии, убийство