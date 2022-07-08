https://sputnik-georgia.ru/20220708/zhiteli-mariupolya-rasskazali-kak-prokhodyat-reabilitatsiyu-v-rossii-268322161.html

Жители Мариуполя рассказали, как проходят реабилитацию в России

Жители Мариуполя рассказали, как проходят реабилитацию в России

Одиннадцать семей из освобожденного Мариуполя сегодня находятся в подмосковном Солнечногорске 08.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-08T12:43+0400

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О том, как гости живут на базе спортивного комплекса "Олимп" – в репортаже Сергея Лескова для Sputnik.Повезло, что выжилиГости центра во время интервью просят особо не расспрашивать об обстрелах и сырых подвалах, в которых им пришлось жить неделями. Говорят, этих воспоминаний и так хватает. У многих личное горе – погибшие близкие, друзья, разрушенные дома.Светлана приехала в реабилитационный центр вместе с дочкой. Собственно, как и все остальные. Мужчин здесь нет, только женщины и дети. Она рассказывает, что в первые дни в Подмосковье никак не могла привыкнуть к тишине. И даже во время беседы вдруг замолкает, увидев пролетающий самолет. Говорит, у нее пока еще осталась привычка бояться, а самые маленькие до сих пор начинают плакать, услышав этот гул."С нами работает психолог, проводит групповые занятия для наших мамочек, для наших деток. И вы знаете - после таких сеансов нам становится намного легче. Уходят страхи, уходят переживания, кто-то уже уехал назад в Мариуполь, и участвует в его восстановлении", – рассказывает еще одна жительница реабилитационного центра, Анна Константинова.Приняли как своихВсе постояльцы находятся под круглосуточным присмотром врачей. Из медицинских услуг отдыхающие (жители центра просят не называть себя беженцами) обращаются в основном лишь к стоматологу. Впрочем, волонтерам и администрации комплекса в случае необходимости удается обеспечить и серьезную медпомощь.Живут в реабилитационном центре в комнатах по несколько человек. В каждой - кондиционер, телевизор. На этаже есть прачечная, душевая, и небольшая кухня. И хотя здесь предусмотрено многоразовое питание, как объяснил директор "Олимпа", координатор волонтерского центра "Комплекс ГТО г. Солнечногорска" Павел Игнатенко, отдельная столовая - "это один из элементов реабилитационной программы".По его словам, часть блюд постояльцы готовят сами. Многие трудоустраиваются на время проживания и получают зарплату. Работают в местном кафе, помогают инструкторам в спортзале и бассейне. Сделано это для того, чтобы гости постепенно привыкали к привычной мирной жизни."Это делается для объединения людей, они выстраивают свой быт. Это на самом деле очень помогает. Человек чувствует себя не в гостях, а почти как дома. Трудовую деятельность в программу реабилитации тоже включили для этого. Мы заметили, что многие очень сильно переживают из-за того, что получают что-то бесплатно, они чувствуют дискомфорт", - пояснил Павел Игнатенко.После отдыха - домой, восстанавливать городВпрочем, и развлечений здесь хватает. В распоряжении постояльцев большой спортивный зал, бассейн. Буквально в двух шагах - живописное Сенежское озеро. Ну и, конечно, всевозможные экскурсии практически каждый день. Так, гости центра побывали на Красной Площади, в цирке, в различных музеях, отметили День России.Программа реабилитации для жителей Мариуполя в Солнечногорске рассчитана на тридцать дней. По словам отдыхающих, после ее завершения, они планируют вернуться назад, говорят, дел дома накопилось много, еще необходимо восстановить город.В реабилитационном центре Sputnik сообщили, что начинают готовиться к встрече новой смены гостей из Мариуполя, уже третьей по счету.

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