https://sputnik-georgia.ru/20220709/bezopasnostyu-na-dorogakh-gruzii-budet-zanimatsya-spetsialnaya-komissiya-268353330.html

Безопасностью на дорогах Грузии будет заниматься специальная комиссия

Безопасностью на дорогах Грузии будет заниматься специальная комиссия

Власти Грузии хотят понизить смертность на дорогах страны 09.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-09T20:01+0400

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грузия

новости

минздрав

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. При правительстве Грузии создается специальная межведомственная комиссия, которая будет заниматься обеспечением безопасности на дорогах страны.Комиссию возглавит замминистра экономики страны. В нее также войдут представители МВД, министерства регионального развития, Минздрава и Минобразования, а также подчиненные им ведомства.Задачей комиссии будет выполнение новой стратегии о дорожной безопасности, расcчитанной на три года. Комиссия будет координировать работу ведомств, а также заниматься вопросами законодательства.В планах комиссии обеспечение стабильности финансирования ремонта дорог, создание электронной систематизированной базы данных, а также разработка рекомендаций и предложений по самым распространенным причинам аварий в стране.В частности, в рамках стратегии комиссия рассмотрит возможность снижения лимитов на превышение скорости, ужесточит борьбу с пьяными водителями и разговорами по мобильному телефону за рулем, проведет исследование о необходимости использования ремней безопасности на заднем сидении автомобиля, подготовит новые рекомендации обучения водителей и их переподготовки, рассмотрит необходимость государственных сертификатов для автошкол и допуск на экзамены выпускников только таких школ.Кроме того стратегия предполагает улучшение дорог для защиты детей, велосипедистов, лиц с ОВЗ и пожилых людей и улучшение дорог, где наблюдается большое количество автомобилей и аварий.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, минздрав, департамент автомобильных дорог