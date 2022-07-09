https://sputnik-georgia.ru/20220709/bezopasnostyu-na-dorogakh-gruzii-budet-zanimatsya-spetsialnaya-komissiya-268353330.html
Безопасностью на дорогах Грузии будет заниматься специальная комиссия
Безопасностью на дорогах Грузии будет заниматься специальная комиссия
Власти Грузии хотят понизить смертность на дорогах страны 09.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-09T20:01+0400
2022-07-09T20:01+0400
2022-07-09T20:25+0400
грузия
новости
минздрав
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. При правительстве Грузии создается специальная межведомственная комиссия, которая будет заниматься обеспечением безопасности на дорогах страны.Комиссию возглавит замминистра экономики страны. В нее также войдут представители МВД, министерства регионального развития, Минздрава и Минобразования, а также подчиненные им ведомства.Задачей комиссии будет выполнение новой стратегии о дорожной безопасности, расcчитанной на три года. Комиссия будет координировать работу ведомств, а также заниматься вопросами законодательства.В планах комиссии обеспечение стабильности финансирования ремонта дорог, создание электронной систематизированной базы данных, а также разработка рекомендаций и предложений по самым распространенным причинам аварий в стране.В частности, в рамках стратегии комиссия рассмотрит возможность снижения лимитов на превышение скорости, ужесточит борьбу с пьяными водителями и разговорами по мобильному телефону за рулем, проведет исследование о необходимости использования ремней безопасности на заднем сидении автомобиля, подготовит новые рекомендации обучения водителей и их переподготовки, рассмотрит необходимость государственных сертификатов для автошкол и допуск на экзамены выпускников только таких школ.Кроме того стратегия предполагает улучшение дорог для защиты детей, велосипедистов, лиц с ОВЗ и пожилых людей и улучшение дорог, где наблюдается большое количество автомобилей и аварий.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, минздрав, департамент автомобильных дорог
Безопасностью на дорогах Грузии будет заниматься специальная комиссия
20:01 09.07.2022 (обновлено: 20:25 09.07.2022)
Власти Грузии хотят понизить смертность на дорогах страны
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. При правительстве Грузии создается специальная межведомственная комиссия, которая будет заниматься обеспечением безопасности на дорогах страны.
Комиссию возглавит замминистра экономики страны. В нее также войдут представители МВД, министерства регионального развития, Минздрава и Минобразования, а также подчиненные им ведомства.
Задачей комиссии будет выполнение новой стратегии о дорожной безопасности, расcчитанной на три года. Комиссия будет координировать работу ведомств, а также заниматься вопросами законодательства.
В планах комиссии обеспечение стабильности финансирования ремонта дорог, создание электронной систематизированной базы данных, а также разработка рекомендаций и предложений по самым распространенным причинам аварий в стране.
В частности, в рамках стратегии комиссия рассмотрит возможность снижения лимитов на превышение скорости, ужесточит борьбу с пьяными водителями и разговорами по мобильному телефону за рулем, проведет исследование о необходимости использования ремней безопасности на заднем сидении автомобиля, подготовит новые рекомендации обучения водителей и их переподготовки, рассмотрит необходимость государственных сертификатов для автошкол и допуск на экзамены выпускников только таких школ.
Кроме того стратегия
предполагает улучшение дорог для защиты детей, велосипедистов, лиц с ОВЗ и пожилых людей и улучшение дорог, где наблюдается большое количество автомобилей и аварий.