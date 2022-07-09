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Фестиваль искусств в Батуми соберет музыкантов со всего мира

Фестиваль искусств в Батуми соберет музыкантов со всего мира

В программе фестиваля также будет ряд немузыкальных мероприятий, включая презентацию книги и кинопоказы 09.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-09T14:01+0400

2022-07-09T14:01+0400

2022-07-09T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Виолончелист из Германии Александр Хюльсхофф и российская пианистка Александра Массалева станут хедлайнерами Батумского международного фестиваля классической музыки и искусств Batumi Black Sea Music and Art Festival, который пройдет с 23 по 31 июля.Фестиваль традиционно соберет артистов из разных стран мира. Так, на фестивале выступят японский пианист-виртуоз и композитор Темпей Накамура (Tempei Nakamura), грузинская певица Софо Халваши, а также певец Луки Чанишвили и вокальный ансамбль Батуми.Александр Хюльсхофф и Александра Массалева выступят 29 июля в Центре искусств.В программе фестиваля также будет ряд немузыкальных мероприятий, включая презентацию книги, кинопоказы, мастер-класс и презентацию грузинской кухни. На фестивале также пройдут мероприятия, приуроченные к годовщине установления дипломатических отношений между Грузией и рядом стран.Завершится фестиваль 31 июля дипломатической годовщиной Грузии и Италии. Фестиваль Batumi Black Sea Music and Art Festival был основан известной грузинской пианисткой, послом доброй воли ЮНЕСКО Элисо Болквадзе в 2013 году. Интересно, что фестиваль раньше нес другое название. Решение переименовать мероприятие (ранее фестиваль назывался Batumi Music Fest) принадлежит Элисо Болквадзе. Так называемый ребрендинг был проведен с целью увеличения значимости и масштабности мероприятия.

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новости, в мире, элисо болквадзе, софо халваши, юнеско