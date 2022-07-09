https://sputnik-georgia.ru/20220709/gruzinskoe-vino-stanet-populyarnee-v-ssha-268347675.html

Грузинское вино станет популярнее в США

Грузинское вино станет популярнее в США

В Тбилиси надеются, что правильный маркетинг повлияет на рост экспортных продаж грузинского вина 09.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-09T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Международная маркетиноговая компания Colangelo and Partners будет активно продвигать грузинское вино в США, решение принято в ходе визита министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отара Шамугия в США.Шамугия провел встречи с грузинскими экспортерами вина, владельцами магазинов и представителями маркетинговых компаний в Вашингтоне и Нью-Йорке. Отар Шамугия вместе с послом Грузии в США Давидом Залкалиани также посетил винный магазин "Bach 13" в Вашингтоне. Как сообщил владелец магазина Гига Григолия, магазин предлагает американским покупателям ассортимент вин и алкогольных напитков от 30 компаний из Грузии. По его словам, в последнее время особенно возрос интерес к грузинскому вину.Экспорт грузинского винаГрузия с начала года поставила на зарубежные рынки вина на 79,8 миллиона долларов – на 3,7% меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные на июнь 2022 года.Объемы экспорта в страны ЕС при этом выросли на 20,5%, было поставлено вина на сумму до 13 миллионов долларов. Поставки в страны СНГ упали на 10,9% – 55,1 миллиона долларов. Россия остается главным рынком для грузинского вина, несмотря на усилия властей по диверсификации рынков сбыта.Первая десятка:

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экономика, новости, грузия, давид залкалиани, вашингтон, нью-йорк, сша