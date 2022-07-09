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Грузинское вино станет популярнее в США
Грузинское вино станет популярнее в США
В Тбилиси надеются, что правильный маркетинг повлияет на рост экспортных продаж грузинского вина 09.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-09T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Международная маркетиноговая компания Colangelo and Partners будет активно продвигать грузинское вино в США, решение принято в ходе визита министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отара Шамугия в США.Шамугия провел встречи с грузинскими экспортерами вина, владельцами магазинов и представителями маркетинговых компаний в Вашингтоне и Нью-Йорке. Отар Шамугия вместе с послом Грузии в США Давидом Залкалиани также посетил винный магазин "Bach 13" в Вашингтоне. Как сообщил владелец магазина Гига Григолия, магазин предлагает американским покупателям ассортимент вин и алкогольных напитков от 30 компаний из Грузии. По его словам, в последнее время особенно возрос интерес к грузинскому вину.Экспорт грузинского винаГрузия с начала года поставила на зарубежные рынки вина на 79,8 миллиона долларов – на 3,7% меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные на июнь 2022 года.Объемы экспорта в страны ЕС при этом выросли на 20,5%, было поставлено вина на сумму до 13 миллионов долларов. Поставки в страны СНГ упали на 10,9% – 55,1 миллиона долларов. Россия остается главным рынком для грузинского вина, несмотря на усилия властей по диверсификации рынков сбыта.Первая десятка:
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экономика, новости, грузия, давид залкалиани, вашингтон, нью-йорк, сша

Грузинское вино станет популярнее в США

12:01 09.07.2022 (обновлено: 12:58 09.07.2022)
© courtesy of Wines of GeorgiaГрузинское вино
Грузинское вино - Sputnik Грузия, 1920, 09.07.2022
© courtesy of Wines of Georgia
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В Тбилиси надеются, что правильный маркетинг повлияет на рост экспортных продаж грузинского вина
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Международная маркетиноговая компания Colangelo and Partners будет активно продвигать грузинское вино в США, решение принято в ходе визита министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отара Шамугия в США.
Шамугия провел встречи с грузинскими экспортерами вина, владельцами магазинов и представителями маркетинговых компаний в Вашингтоне и Нью-Йорке.

"Наша стратегическая цель – создать и утвердить "Грузинское вино" как глобальный бренд, продвигать его в сегменте массового потребления. Мы думаем, что сейчас уникальный момент, когда грузинская винодельческая промышленность готова сделать амбициозную заявку в Америке", – сказал Отар Шамугия.

Отар Шамугия вместе с послом Грузии в США Давидом Залкалиани также посетил винный магазин "Bach 13" в Вашингтоне. Как сообщил владелец магазина Гига Григолия, магазин предлагает американским покупателям ассортимент вин и алкогольных напитков от 30 компаний из Грузии. По его словам, в последнее время особенно возрос интерес к грузинскому вину.

Экспорт грузинского вина

Грузия с начала года поставила на зарубежные рынки вина на 79,8 миллиона долларов – на 3,7% меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные на июнь 2022 года.
Объемы экспорта в страны ЕС при этом выросли на 20,5%, было поставлено вина на сумму до 13 миллионов долларов. Поставки в страны СНГ упали на 10,9% – 55,1 миллиона долларов. Россия остается главным рынком для грузинского вина, несмотря на усилия властей по диверсификации рынков сбыта.
Первая десятка:
1.
Россия – 46,1 млн долларов, 17 070 тонн;
2.
Китай – 5,8 млн долларов, 1 721 тонна;
3.
Польша – 5,7 млн долларов, 2 254 тонны;
4.
Казахстан – 3,4 млн долларов, 1 089 тонн
5.
Украина – 2,9 млн долларов, 1 154 тонны;
6.
США – 1,9 млн долларов, 298 тонн;
7.
Латвия – 1,8 млн долларов, 597 тонн;
8.
Беларусь – 1,7 млн долларов, 537 тонн;
9.
Германия – 1,5 млн долларов, 343 тонны;
10.
Литва – 937 тысяч долларов, 317 тонн.
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