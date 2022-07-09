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"Грузия шокирована" - первые лица страны об убийстве экс-премьера Японии

"Грузия шокирована" - первые лица страны об убийстве экс-премьера Японии

Японские СМИ сообщают, что в бывшего политика сзади дважды выстрелил 41-летний гражданин 09.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-09T15:31+0400

2022-07-09T15:31+0400

2022-07-09T15:54+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Представители грузинских властей продолжают выражать соболезнования в связигибелью экс-премьера Японии Синдзо Абэ.Синдзо Абэ скончался в больнице Медицинского университета Нары в возрасте 67 лет после покушения,Ранее свои соболезнования выразили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Грузии Саломе Зурабишвили."Страшная трагедия. Грузия шокирована. Синдзо Абэ был другом Грузии, а также сильной политической фигурой. Мои большие соболезнования", - написала Зурабишвили.Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени, во время его уличного выступления в городе Нара. Злоумышленник дважды выстрелил ему в спину с расстояния в десять метров, после второго выстрела экс-премьер упал. Он получил ранение в шею и в область груди.Сразу после ранения экс-премьер был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".Японские СМИ сообщают, что в бывшего политика сзади дважды выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами, который в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.При этом бывший морпех, стрелявший в Синдзо Абэ, дал первые показания. Он заявил, что был недоволен экс-премьером и хотел его убить.

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новости, в мире, грузия, синдзо абэ, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, япония