https://sputnik-georgia.ru/20220709/kogda-na-meste-mikhaylovskoy-bolnitsy-poyavitsya-muzey-sovremennogo-iskusstva-268295697.html

Когда на месте Михайловской больницы появится музей современного искусства?

Когда на месте Михайловской больницы появится музей современного искусства?

Самая главная задача архитекторов – построить современный комплекс в историческом здании 09.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-09T18:01+0400

2022-07-09T18:01+0400

2022-07-09T18:01+0400

грузия

новости

общество

батуми

абастумани

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24325/58/243255884_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0454fe7c0e225c9c711be8aeef476797.jpg

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Открытие Музея современного искусства на территории старейшей клиники Тбилиси – Михайловской больницы – планируется к 2028 году, об этом сказал владелец и автор концепции музея, бизнесмен Шалва Бреус.Бизнесмен отметил, что завершение строительства по контракту запланировано на 2028 год.Владелец музея подчеркнул, что это и есть самая главная задача архитекторов – построить современный комплекс в историческом здании.Для строительства проекта объявлен конкурс, победителя которого объявят в ноябре. Компания-победитель начнет строительство в 2023 году.Владелец территории и автор концепции музея современных искусств – российский бизнесмен родом из Батуми Шалва Бреус – намерен создать многофункциональный комплекс, включающий в себя музеи, библиотеки, кафе и другую общественную инфраструктуру, для чего в течение пяти лет будет инвестировано не менее 30 миллионов лари (более 10,2 миллиона долларов).Территория клиники была продана на аукционе в марте 2022 года за 16 миллионов лари (более 5,4 миллиона долларов). Победителем аукциона признана компания Hans Ltd, которая была единственным участником и приобрела не только здание, но и территорию вокруг комплекса – всего 20 633 квадратных метра.Бреус известен во всем мире как эксперт современного искусства, член жюри ряда международных конкурсов.Его коллекция современной живописи, ​​которую составляют работы немецких экспрессионистов, признана во всем мире. Коллекция богата также образцами современной грузинской живописи. Шалва Бреус основал международный фонд своего имени.С именем Бреуса связан и ряд благотворительных проектов в Грузии, среди которых стоит отметить восстановление церкви Невели в Абастумани и сохранение уникальных фресок, написанных Нестеровым, а также строительство церковного комплекса Святой Троицы на Троицкой горе в Батуми, который уже стал визитной карточкой города. За это Каталикос-Патриарх Грузии наградил бизнесмена высшим церковным орденом – Крестом Георгия.

батуми

абастумани

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, батуми, абастумани