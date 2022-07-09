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Когда на месте Михайловской больницы появится музей современного искусства?
Когда на месте Михайловской больницы появится музей современного искусства?
Самая главная задача архитекторов – построить современный комплекс в историческом здании 09.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-09T18:01+0400
2022-07-09T18:01+0400
2022-07-09T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Открытие Музея современного искусства на территории старейшей клиники Тбилиси – Михайловской больницы – планируется к 2028 году, об этом сказал владелец и автор концепции музея, бизнесмен Шалва Бреус.Бизнесмен отметил, что завершение строительства по контракту запланировано на 2028 год.Владелец музея подчеркнул, что это и есть самая главная задача архитекторов – построить современный комплекс в историческом здании.Для строительства проекта объявлен конкурс, победителя которого объявят в ноябре. Компания-победитель начнет строительство в 2023 году.Владелец территории и автор концепции музея современных искусств – российский бизнесмен родом из Батуми Шалва Бреус – намерен создать многофункциональный комплекс, включающий в себя музеи, библиотеки, кафе и другую общественную инфраструктуру, для чего в течение пяти лет будет инвестировано не менее 30 миллионов лари (более 10,2 миллиона долларов).Территория клиники была продана на аукционе в марте 2022 года за 16 миллионов лари (более 5,4 миллиона долларов). Победителем аукциона признана компания Hans Ltd, которая была единственным участником и приобрела не только здание, но и территорию вокруг комплекса – всего 20 633 квадратных метра.Бреус известен во всем мире как эксперт современного искусства, член жюри ряда международных конкурсов.Его коллекция современной живописи, которую составляют работы немецких экспрессионистов, признана во всем мире. Коллекция богата также образцами современной грузинской живописи. Шалва Бреус основал международный фонд своего имени.С именем Бреуса связан и ряд благотворительных проектов в Грузии, среди которых стоит отметить восстановление церкви Невели в Абастумани и сохранение уникальных фресок, написанных Нестеровым, а также строительство церковного комплекса Святой Троицы на Троицкой горе в Батуми, который уже стал визитной карточкой города. За это Каталикос-Патриарх Грузии наградил бизнесмена высшим церковным орденом – Крестом Георгия.
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грузия, новости, общество, батуми, абастумани
Когда на месте Михайловской больницы появится музей современного искусства?
Самая главная задача архитекторов – построить современный комплекс в историческом здании
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Открытие Музея современного искусства на территории старейшей клиники Тбилиси – Михайловской больницы – планируется к 2028 году, об этом сказал владелец и автор концепции музея, бизнесмен Шалва Бреус.
Бизнесмен отметил, что завершение строительства по контракту запланировано на 2028 год.
"Надеемся, что все закончится быстрее. Музею нужны выставочные площади, в больничном здании этих площадей нет. Поэтому нужно добавлять дополнительные комплексы. Мы должны действовать так, чтобы ни при каких обстоятельствах не нарушать историческую картину (здание является памятником культурного наследия – ред.). Мы должны все это восстановить", – рассказал Бреус журналистам.
Владелец музея подчеркнул, что это и есть самая главная задача архитекторов – построить современный комплекс в историческом здании.
Для строительства проекта объявлен конкурс, победителя которого объявят в ноябре. Компания-победитель начнет строительство в 2023 году.
Владелец территории и автор концепции музея современных искусств – российский бизнесмен родом из Батуми Шалва Бреус – намерен создать многофункциональный комплекс, включающий в себя музеи, библиотеки, кафе и другую общественную инфраструктуру, для чего в течение пяти лет будет инвестировано не менее 30 миллионов лари (более 10,2 миллиона долларов).
Территория клиники была продана на аукционе в марте 2022 года за 16 миллионов лари (более 5,4 миллиона долларов). Победителем аукциона признана компания Hans Ltd, которая была единственным участником и приобрела не только здание, но и территорию вокруг комплекса – всего 20 633 квадратных метра.
Бреус известен во всем мире как эксперт современного искусства, член жюри ряда международных конкурсов.
Его коллекция современной живописи, которую составляют работы немецких экспрессионистов, признана во всем мире. Коллекция богата также образцами современной грузинской живописи. Шалва Бреус основал международный фонд своего имени.
С именем Бреуса связан и ряд благотворительных проектов в Грузии, среди которых стоит отметить восстановление церкви Невели в Абастумани и сохранение уникальных фресок, написанных Нестеровым, а также строительство церковного комплекса Святой Троицы на Троицкой горе в Батуми, который уже стал визитной карточкой города. За это Каталикос-Патриарх Грузии наградил бизнесмена высшим церковным орденом – Крестом Георгия.