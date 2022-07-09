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Когда на месте Михайловской больницы появится музей современного искусства?
Когда на месте Михайловской больницы появится музей современного искусства?
Самая главная задача архитекторов – построить современный комплекс в историческом здании 09.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-09T18:01+0400
2022-07-09T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Открытие Музея современного искусства на территории старейшей клиники Тбилиси – Михайловской больницы – планируется к 2028 году, об этом сказал владелец и автор концепции музея, бизнесмен Шалва Бреус.Бизнесмен отметил, что завершение строительства по контракту запланировано на 2028 год.Владелец музея подчеркнул, что это и есть самая главная задача архитекторов – построить современный комплекс в историческом здании.Для строительства проекта объявлен конкурс, победителя которого объявят в ноябре. Компания-победитель начнет строительство в 2023 году.Владелец территории и автор концепции музея современных искусств – российский бизнесмен родом из Батуми Шалва Бреус – намерен создать многофункциональный комплекс, включающий в себя музеи, библиотеки, кафе и другую общественную инфраструктуру, для чего в течение пяти лет будет инвестировано не менее 30 миллионов лари (более 10,2 миллиона долларов).Территория клиники была продана на аукционе в марте 2022 года за 16 миллионов лари (более 5,4 миллиона долларов). Победителем аукциона признана компания Hans Ltd, которая была единственным участником и приобрела не только здание, но и территорию вокруг комплекса – всего 20 633 квадратных метра.Бреус известен во всем мире как эксперт современного искусства, член жюри ряда международных конкурсов.Его коллекция современной живописи, ​​которую составляют работы немецких экспрессионистов, признана во всем мире. Коллекция богата также образцами современной грузинской живописи. Шалва Бреус основал международный фонд своего имени.С именем Бреуса связан и ряд благотворительных проектов в Грузии, среди которых стоит отметить восстановление церкви Невели в Абастумани и сохранение уникальных фресок, написанных Нестеровым, а также строительство церковного комплекса Святой Троицы на Троицкой горе в Батуми, который уже стал визитной карточкой города. За это Каталикос-Патриарх Грузии наградил бизнесмена высшим церковным орденом – Крестом Георгия.
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грузия, новости, общество, батуми, абастумани

Когда на месте Михайловской больницы появится музей современного искусства?

18:01 09.07.2022
© photo: Sputnik / StringerИсторическое здание Михайловской больницы
Историческое здание Михайловской больницы - Sputnik Грузия, 1920, 09.07.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Самая главная задача архитекторов – построить современный комплекс в историческом здании
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Открытие Музея современного искусства на территории старейшей клиники Тбилиси – Михайловской больницы – планируется к 2028 году, об этом сказал владелец и автор концепции музея, бизнесмен Шалва Бреус.
Бизнесмен отметил, что завершение строительства по контракту запланировано на 2028 год.

"Надеемся, что все закончится быстрее. Музею нужны выставочные площади, в больничном здании этих площадей нет. Поэтому нужно добавлять дополнительные комплексы. Мы должны действовать так, чтобы ни при каких обстоятельствах не нарушать историческую картину (здание является памятником культурного наследия – ред.). Мы должны все это восстановить", – рассказал Бреус журналистам.

Владелец музея подчеркнул, что это и есть самая главная задача архитекторов – построить современный комплекс в историческом здании.
Для строительства проекта объявлен конкурс, победителя которого объявят в ноябре. Компания-победитель начнет строительство в 2023 году.
Владелец территории и автор концепции музея современных искусств – российский бизнесмен родом из Батуми Шалва Бреус – намерен создать многофункциональный комплекс, включающий в себя музеи, библиотеки, кафе и другую общественную инфраструктуру, для чего в течение пяти лет будет инвестировано не менее 30 миллионов лари (более 10,2 миллиона долларов).
Территория клиники была продана на аукционе в марте 2022 года за 16 миллионов лари (более 5,4 миллиона долларов). Победителем аукциона признана компания Hans Ltd, которая была единственным участником и приобрела не только здание, но и территорию вокруг комплекса – всего 20 633 квадратных метра.
Бреус известен во всем мире как эксперт современного искусства, член жюри ряда международных конкурсов.
Его коллекция современной живописи, ​​которую составляют работы немецких экспрессионистов, признана во всем мире. Коллекция богата также образцами современной грузинской живописи. Шалва Бреус основал международный фонд своего имени.
С именем Бреуса связан и ряд благотворительных проектов в Грузии, среди которых стоит отметить восстановление церкви Невели в Абастумани и сохранение уникальных фресок, написанных Нестеровым, а также строительство церковного комплекса Святой Троицы на Троицкой горе в Батуми, который уже стал визитной карточкой города. За это Каталикос-Патриарх Грузии наградил бизнесмена высшим церковным орденом – Крестом Георгия.
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