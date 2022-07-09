https://sputnik-georgia.ru/20220709/kozin-rasskazal-zachem-ssha-naraschivayut-voennoe-prisutstvie-v-evrope---video-268362147.html

Козин рассказал, зачем США наращивают военное присутствие в Европе

Козин рассказал, зачем США наращивают военное присутствие в Европе

Президент США Джо Байден в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Соединенные Штаты намерены нарастить свое военное присутствие по всей... 09.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-09T22:10+0400

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Какие цели преследуют американцы и чего ждать России? Как Москва ответит на вступление в НАТО Швеции и Финляндии? Помогут ли Киеву новые поставки западного вооружения? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, экспертное мнение, сша, гонка вооружений, видео