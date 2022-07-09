https://sputnik-georgia.ru/20220709/kozin-rasskazal-zachem-ssha-naraschivayut-voennoe-prisutstvie-v-evrope---video-268362147.html
Козин рассказал, зачем США наращивают военное присутствие в Европе
Козин рассказал, зачем США наращивают военное присутствие в Европе
Президент США Джо Байден в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Соединенные Штаты намерены нарастить свое военное присутствие по всей... 09.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-09T22:10+0400
2022-07-09T22:10+0400
2022-07-09T22:11+0400
видео
мультимедиа
экспертное мнение
сша
гонка вооружений
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/09/268361672_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7a33e02792edc3f8a3849ecf774b116b.jpg
Какие цели преследуют американцы и чего ждать России? Как Москва ответит на вступление в НАТО Швеции и Финляндии? Помогут ли Киеву новые поставки западного вооружения? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/09/268361672_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_970d051c82993c6e935bf9a988ffacec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, сша, гонка вооружений, видео
Козин рассказал, зачем США наращивают военное присутствие в Европе
22:10 09.07.2022 (обновлено: 22:11 09.07.2022)
Президент США Джо Байден в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Соединенные Штаты намерены нарастить свое военное присутствие по всей Европе.
Какие цели преследуют американцы и чего ждать России? Как Москва ответит на вступление в НАТО Швеции и Финляндии? Помогут ли Киеву новые поставки западного вооружения? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском"
рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.