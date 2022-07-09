https://sputnik-georgia.ru/20220709/kurban-bayram-otprazdnovali-v-batumskoy-mecheti--268347561.html

Курбан-Байрам отпраздновали в батумской мечети

Курбан-Байрам отпраздновали в батумской мечети

Праздничную молитву возглавил муфтий Грузии Адам Шантадзе 09.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-09T11:31+0400

2022-07-09T11:31+0400

2022-07-09T12:08+0400

грузия

новости

общество

батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24571/43/245714383_0:283:2730:1819_1920x0_80_0_0_01250978f063827b0093b2a62082bcb8.jpg

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Грузинские мусульмане отпраздновали самый большой праздник мусульманского мира Курбан-Байрам. Верующие собрались в центральной мечети Батуми перед восходом солнца. Муфтий Грузии Адам Шантадзе возглавил праздничную молитву. Прихожан было настолько много, что мечеть не могла их вместить, и большое количество верующих молились на улице. Курбан-Байрам – праздник жертвоприношения. Верующие приносят в жертву Аллаху домашнее животное. Большую часть мяса следует раздать нуждающимся, сиротам и соседям, независимо от религиозной принадлежности. В этот день верующие будут обильно раздавать милостыню, угощать друг друга сладостями и посещать могилы предков. Курбан-Байрам связан с библейской историей. Бездетный Авраам пообещал перед Богом, что если ему будет дан сын, он принесет в жертву Господу свое любимое создание. У него действительно был сын и ему приснился сон, что он должен был принести своего сына в жертву Богу, чтобы выразить свою благодарность. Авраам не нарушил своего обещания, данного Богу, и привел своего сына к жертвеннику. Однако Господь убедился в его верности и вместо сына послал в жертву животное. В мусульманском мире эта легенда считается основой Курбан-Байрама, и в этот день приносят в жертву Господу четвероногого питомца. Таким образом, для мусульман этот праздник основан на идее преданности Богу. Он длится три дня.

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, батуми