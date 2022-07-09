https://sputnik-georgia.ru/20220709/kurban-bayram-otprazdnovali-v-batumskoy-mecheti--268347561.html
Курбан-Байрам отпраздновали в батумской мечети
Курбан-Байрам отпраздновали в батумской мечети
Праздничную молитву возглавил муфтий Грузии Адам Шантадзе 09.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-09T11:31+0400
2022-07-09T11:31+0400
2022-07-09T12:08+0400
грузия
новости
общество
батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24571/43/245714383_0:283:2730:1819_1920x0_80_0_0_01250978f063827b0093b2a62082bcb8.jpg
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Грузинские мусульмане отпраздновали самый большой праздник мусульманского мира Курбан-Байрам. Верующие собрались в центральной мечети Батуми перед восходом солнца. Муфтий Грузии Адам Шантадзе возглавил праздничную молитву. Прихожан было настолько много, что мечеть не могла их вместить, и большое количество верующих молились на улице. Курбан-Байрам – праздник жертвоприношения. Верующие приносят в жертву Аллаху домашнее животное. Большую часть мяса следует раздать нуждающимся, сиротам и соседям, независимо от религиозной принадлежности. В этот день верующие будут обильно раздавать милостыню, угощать друг друга сладостями и посещать могилы предков. Курбан-Байрам связан с библейской историей. Бездетный Авраам пообещал перед Богом, что если ему будет дан сын, он принесет в жертву Господу свое любимое создание. У него действительно был сын и ему приснился сон, что он должен был принести своего сына в жертву Богу, чтобы выразить свою благодарность. Авраам не нарушил своего обещания, данного Богу, и привел своего сына к жертвеннику. Однако Господь убедился в его верности и вместо сына послал в жертву животное. В мусульманском мире эта легенда считается основой Курбан-Байрама, и в этот день приносят в жертву Господу четвероногого питомца. Таким образом, для мусульман этот праздник основан на идее преданности Богу. Он длится три дня.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24571/43/245714383_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_90527000d384001937067ab7bc20cf5f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, батуми
Курбан-Байрам отпраздновали в батумской мечети
11:31 09.07.2022 (обновлено: 12:08 09.07.2022)
Праздничную молитву возглавил муфтий Грузии Адам Шантадзе
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Грузинские мусульмане отпраздновали самый большой праздник мусульманского мира Курбан-Байрам.
Верующие собрались в центральной мечети Батуми перед восходом солнца. Муфтий Грузии Адам Шантадзе возглавил праздничную молитву. Прихожан было настолько много, что мечеть не могла их вместить, и большое количество верующих молились на улице.
Курбан-Байрам – праздник жертвоприношения. Верующие приносят в жертву Аллаху домашнее животное. Большую часть мяса следует раздать нуждающимся, сиротам и соседям, независимо от религиозной принадлежности. В этот день верующие будут обильно раздавать милостыню, угощать друг друга сладостями и посещать могилы предков.
Курбан-Байрам связан с библейской историей. Бездетный Авраам пообещал перед Богом, что если ему будет дан сын, он принесет в жертву Господу свое любимое создание. У него действительно был сын и ему приснился сон, что он должен был принести своего сына в жертву Богу, чтобы выразить свою благодарность. Авраам не нарушил своего обещания, данного Богу, и привел своего сына к жертвеннику. Однако Господь убедился в его верности и вместо сына послал в жертву животное. В мусульманском мире эта легенда считается основой Курбан-Байрама, и в этот день приносят в жертву Господу четвероногого питомца. Таким образом, для мусульман этот праздник основан на идее преданности Богу. Он длится три дня.