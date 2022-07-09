https://sputnik-georgia.ru/20220709/nezakonnaya-vyrubka-derevev-v-gruzii-skolko-narusheniy-vyyavili-v-iyune--268295393.html
Незаконная вырубка деревьев в Грузии: сколько нарушений выявили в июне?
Незаконная вырубка деревьев в Грузии: сколько нарушений выявили в июне?
Больше всего фактов правонарушений выявлено в регионе Кахети – 15 09.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-09T16:01+0400
2022-07-09T16:01+0400
2022-07-09T16:01+0400
грузия
новости
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дерево
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии в июне этого года выявили 42 случая незаконной вырубки и транспортировки деревьев, говорится в сообщении ведомства.Сотрудники департамента изъяли 375,289 кубических метра древесины разного вида, из них 67,871 кубических метра – это древесина, предназначенная для изготовления дров, а 307,418 – для разных материалов.Больше всего фактов правонарушений выявлено в регионе Кахети – 15. В других регионах ситуация следующая:Автотранспортные средства, в которых были найдены незаконные лесоматериалы, опечатаны. Составлена соответствующая документация, материалы отправлены в соответствующие ведомства для дальнейшего реагирования.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, дерево
Незаконная вырубка деревьев в Грузии: сколько нарушений выявили в июне?
Больше всего фактов правонарушений выявлено в регионе Кахети – 15
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии в июне этого года выявили 42 случая незаконной вырубки и транспортировки деревьев, говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники департамента изъяли 375,289 кубических метра древесины разного вида, из них 67,871 кубических метра – это древесина, предназначенная для изготовления дров, а 307,418 – для разных материалов.
Больше всего фактов правонарушений выявлено в регионе Кахети – 15. В других регионах ситуация следующая:
Самегрело - Земо Сванети – 6
Автотранспортные средства, в которых были найдены незаконные лесоматериалы, опечатаны. Составлена соответствующая документация, материалы отправлены в соответствующие ведомства для дальнейшего реагирования.