https://sputnik-georgia.ru/20220709/nezakonnaya-vyrubka-derevev-v-gruzii-skolko-narusheniy-vyyavili-v-iyune--268295393.html

Незаконная вырубка деревьев в Грузии: сколько нарушений выявили в июне?

Незаконная вырубка деревьев в Грузии: сколько нарушений выявили в июне?

Больше всего фактов правонарушений выявлено в регионе Кахети – 15 09.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-09T16:01+0400

2022-07-09T16:01+0400

2022-07-09T16:01+0400

грузия

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дерево

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии в июне этого года выявили 42 случая незаконной вырубки и транспортировки деревьев, говорится в сообщении ведомства.Сотрудники департамента изъяли 375,289 кубических метра древесины разного вида, из них 67,871 кубических метра – это древесина, предназначенная для изготовления дров, а 307,418 – для разных материалов.Больше всего фактов правонарушений выявлено в регионе Кахети – 15. В других регионах ситуация следующая:Автотранспортные средства, в которых были найдены незаконные лесоматериалы, опечатаны. Составлена соответствующая документация, материалы отправлены в соответствующие ведомства для дальнейшего реагирования.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, дерево