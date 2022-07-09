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Охранная полиция МВД Грузии отметила свое 18-летие
Охранная полиция МВД Грузии отметила свое 18-летие
Сотрудников ведомства наградили благодарственной грамотой 09.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-09T13:31+0400
2022-07-09T13:31+0400
2022-07-09T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Глава департамента Охранной полиции МВД Грузии Георгий Багратиони поздравил сотрудников своего подразделения с 18-летием со дня создания этой службы, говорится в сообщении пресс-службы МВД.На торжественном мероприятии в субботу ряды полиции безопасности пополнили 95 призывников. А сотрудников ведомства наградили благодарственной грамотой за выполнение должностных обязанностей. По его словам, Охранная полиция МВД Грузии не перестает развиваться технологически, и к концу года ведомство будет полностью оснащено оборудованием европейского стандарта.
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грузия, новости, общество, мвд грузии
Охранная полиция МВД Грузии отметила свое 18-летие
13:31 09.07.2022 (обновлено: 14:44 09.07.2022)
Сотрудников ведомства наградили благодарственной грамотой
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Глава департамента Охранной полиции МВД Грузии Георгий Багратиони поздравил сотрудников своего подразделения с 18-летием со дня создания этой службы, говорится в сообщении пресс-службы МВД.
На торжественном мероприятии в субботу ряды полиции безопасности пополнили 95 призывников. А сотрудников ведомства наградили благодарственной грамотой за выполнение должностных обязанностей.
"Успех работы Охранной полиции и ежегодное увеличение количества объектов охраны зависит от профессионализма людей, работающих в агентстве, технологического развития и обновления автопарка, что мы успешно реализуем", – сказал Багратиони.
По его словам, Охранная полиция МВД Грузии не перестает развиваться технологически, и к концу года ведомство будет полностью оснащено оборудованием европейского стандарта.