https://sputnik-georgia.ru/20220709/okhrannaya-politsiya-mvd-gruzii-otmetila-svoe-18-letie--268348436.html

Охранная полиция МВД Грузии отметила свое 18-летие

Охранная полиция МВД Грузии отметила свое 18-летие

Сотрудников ведомства наградили благодарственной грамотой 09.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-09T13:31+0400

2022-07-09T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Глава департамента Охранной полиции МВД Грузии Георгий Багратиони поздравил сотрудников своего подразделения с 18-летием со дня создания этой службы, говорится в сообщении пресс-службы МВД.На торжественном мероприятии в субботу ряды полиции безопасности пополнили 95 призывников. А сотрудников ведомства наградили благодарственной грамотой за выполнение должностных обязанностей. По его словам, Охранная полиция МВД Грузии не перестает развиваться технологически, и к концу года ведомство будет полностью оснащено оборудованием европейского стандарта.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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