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Пенсионер-ревнивец в Тбилиси забил жену до смерти молотком – МВД
Пенсионер-ревнивец в Тбилиси забил жену до смерти молотком – МВД
Обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме, ему грозит бессрочное заключение 09.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-09T21:04+0400
2022-07-09T21:04+0400
2022-07-09T20:35+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение 65-летнего мужчину, задержанного на кануне за убийство своей 58-летней супруги в Тбилиси, сообщает Первый канал.По версии следствия, 8 июля задержанный во время ссоры молотком проломил жене голову, в результате чего женщина скончалась на месте.По версии прокурора Левана Вепхвадзе, ссора между супругами возникла на почве ревности.В случае подтверждения вины, обвиняемому грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, пенсионер, мвд грузии, преступность в грузии
Пенсионер-ревнивец в Тбилиси забил жену до смерти молотком – МВД
Обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме, ему грозит бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik.
Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение 65-летнего мужчину, задержанного на кануне за убийство своей 58-летней супруги в Тбилиси, сообщает Первый канал
.
По версии следствия, 8 июля задержанный во время ссоры молотком проломил жене голову, в результате чего женщина скончалась на месте.
По версии прокурора Левана Вепхвадзе, ссора между супругами возникла на почве ревности.
В случае подтверждения вины, обвиняемому грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.