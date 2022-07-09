https://sputnik-georgia.ru/20220709/pensioner-revnivets-v-tbilisi-zabil-zhenu-do-smerti-molotkom---mvd-268354412.html

Пенсионер-ревнивец в Тбилиси забил жену до смерти молотком – МВД

Пенсионер-ревнивец в Тбилиси забил жену до смерти молотком – МВД

Обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме, ему грозит бессрочное заключение 09.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-09T21:04+0400

2022-07-09T21:04+0400

2022-07-09T20:35+0400

происшествия

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преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение 65-летнего мужчину, задержанного на кануне за убийство своей 58-летней супруги в Тбилиси, сообщает Первый канал.По версии следствия, 8 июля задержанный во время ссоры молотком проломил жене голову, в результате чего женщина скончалась на месте.По версии прокурора Левана Вепхвадзе, ссора между супругами возникла на почве ревности.В случае подтверждения вины, обвиняемому грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, пенсионер, мвд грузии, преступность в грузии