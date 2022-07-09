https://sputnik-georgia.ru/20220709/ponozhovschina-v-tbilisi-18-letnemu-obvinyaemomu-grozit-13-let-tyurmy-268349701.html

Поножовщина в Тбилиси: 18-летнему обвиняемому грозит 13 лет тюрьмы

Поножовщина в Тбилиси: 18-летнему обвиняемому грозит 13 лет тюрьмы

Преступление произошло в результате конфликта между молодыми людьми 09.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-09T14:31+0400

2022-07-09T14:31+0400

2022-07-09T15:06+0400

происшествия

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262898341_0:85:3289:1935_1920x0_80_0_0_1c43a9efd5d8b3c294b88a9a5f39f47b.jpg

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Тбилиси 18-летнего мужчину по обвинению в нанесении тяжких повреждений, говорится в сообщении ведомства.По данным МВД, задержанный 7 июля ранил двух человек ножом во время ссоры.Теперь задержанному грозит от 9 до 13 лет лишения свободы за умышленное нанесение тяжких повреждений двум или более лицам.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия