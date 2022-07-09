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Поножовщина в Тбилиси: 18-летнему обвиняемому грозит 13 лет тюрьмы
Поножовщина в Тбилиси: 18-летнему обвиняемому грозит 13 лет тюрьмы
Преступление произошло в результате конфликта между молодыми людьми 09.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-09T14:31+0400
2022-07-09T14:31+0400
2022-07-09T15:06+0400
происшествия
новости
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Тбилиси 18-летнего мужчину по обвинению в нанесении тяжких повреждений, говорится в сообщении ведомства.По данным МВД, задержанный 7 июля ранил двух человек ножом во время ссоры.Теперь задержанному грозит от 9 до 13 лет лишения свободы за умышленное нанесение тяжких повреждений двум или более лицам.
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происшествия, новости, грузия
Поножовщина в Тбилиси: 18-летнему обвиняемому грозит 13 лет тюрьмы
14:31 09.07.2022 (обновлено: 15:06 09.07.2022)
Преступление произошло в результате конфликта между молодыми людьми
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Тбилиси 18-летнего мужчину по обвинению в нанесении тяжких повреждений, говорится в сообщении ведомства.
По данным
МВД, задержанный 7 июля ранил двух человек ножом во время ссоры.
Теперь задержанному грозит от 9 до 13 лет лишения свободы за умышленное нанесение тяжких повреждений двум или более лицам.