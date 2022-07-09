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Премьер-министр Грузии поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрамом
Премьер-министр Грузии поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрамом
Глава грузинского правительства пожелал верующим миру и благополучия 09.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-09T15:01+0400
2022-07-09T15:01+0400
2022-07-09T15:41+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил проживающих в стране мусульман с главным религиозным праздником Курбан-Байрамом.Курбан-Байрам – праздник жертвоприношения. Верующие приносят в жертву Аллаху домашнее животное. Большую часть мяса следует раздать нуждающимся, сиротам и соседям, независимо от религиозной принадлежности. В этот день верующие будут обильно раздавать милостыню, угощать друг друга сладостями и посещать могилы предков.Курбан-Байрам связан с библейской историей. Бездетный Авраам пообещал перед Богом, что если ему будет дан сын, он принесет в жертву Господу свое любимое создание. У него действительно был сын и ему приснился сон, что он должен был принести своего сына в жертву Богу, чтобы выразить свою благодарность. Авраам не нарушил своего обещания, данного Богу, и привел своего сына к жертвеннику. Однако Господь убедился в его верности и вместо сына послал в жертву животное. В мусульманском мире эта легенда считается основой Курбан-Байрама, и в этот день приносят в жертву Господу четвероногого питомца. Таким образом, для мусульман этот праздник основан на идее преданности Богу. Он длится три дня.
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новости, грузия
Премьер-министр Грузии поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрамом
15:01 09.07.2022 (обновлено: 15:41 09.07.2022)
Глава грузинского правительства пожелал верующим миру и благополучия
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил проживающих в стране мусульман с главным религиозным праздником Курбан-Байрамом.
Курбан-Байрам – праздник жертвоприношения. Верующие приносят в жертву Аллаху домашнее животное. Большую часть мяса следует раздать нуждающимся, сиротам и соседям, независимо от религиозной принадлежности. В этот день верующие будут обильно раздавать милостыню, угощать друг друга сладостями и посещать могилы предков.
"Поздравляю с Курбан-Байрамом наших мусульманских сограждан – праздником мира, добра и надежды. Желаю всем благоденствия, радости и счастья", – говорится в сообщении Гарибашвили.
Курбан-Байрам связан с библейской историей. Бездетный Авраам пообещал перед Богом, что если ему будет дан сын, он принесет в жертву Господу свое любимое создание. У него действительно был сын и ему приснился сон, что он должен был принести своего сына в жертву Богу, чтобы выразить свою благодарность. Авраам не нарушил своего обещания, данного Богу, и привел своего сына к жертвеннику. Однако Господь убедился в его верности и вместо сына послал в жертву животное. В мусульманском мире эта легенда считается основой Курбан-Байрама, и в этот день приносят в жертву Господу четвероногого питомца. Таким образом, для мусульман этот праздник основан на идее преданности Богу. Он длится три дня.