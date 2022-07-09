https://sputnik-georgia.ru/20220709/skandalnoe-dtp-v-kakheti-vinovnik-nayden-i-zaderzhan-268350765.html

Скандальное ДТП в Кахети: виновник найден и задержан

Скандальное ДТП в Кахети: виновник найден и задержан

Оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" сообщил, что виновными в ДТП были сотрудники полиции 09.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-09T16:31+0400

2022-07-09T16:31+0400

2022-07-09T16:31+0400

происшествия

грузия

новости

ахметский район

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Грузинские полицейские задержали мужчину, обвиняемого в ДТП в Панкисском ущелье, в результате которого погиб молодой человек, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным следствия, обвиняемый, который, предположительно, находился в состоянии опьянения, 27 июня в селе Сакобиано Ахметского района сбил пешехода и скрылся с места происшествия.Пешеход скончался от полученных травм. Задержанному грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.ДТП в Панкисском ущелье стало причиной очередного скандала. Оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на свои источники сообщил, что виновными в ДТП были сотрудники полиции на служебном пикапе.После этого МВД Грузии опубликовало опровержение, в котором обвинило телекомпанию в целенаправленном введении общества в заблуждение. Тогда же ведомство сообщило подробности аварии. По данным ведомства, пострадавшего на дороге нашел его брат и отвел домой, не посчитав травмы серьезными. К утру пострадавший скончался у себя дома.

ахметский район

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, ахметский район