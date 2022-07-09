https://sputnik-georgia.ru/20220709/skandalnoe-dtp-v-kakheti-vinovnik-nayden-i-zaderzhan-268350765.html
Скандальное ДТП в Кахети: виновник найден и задержан
Скандальное ДТП в Кахети: виновник найден и задержан
Оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" сообщил, что виновными в ДТП были сотрудники полиции 09.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-09T16:31+0400
2022-07-09T16:31+0400
2022-07-09T16:31+0400
происшествия
грузия
новости
ахметский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/16/261408327_0:110:1632:1028_1920x0_80_0_0_8527018a8be15c5888dc3430d93895bf.jpg
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Грузинские полицейские задержали мужчину, обвиняемого в ДТП в Панкисском ущелье, в результате которого погиб молодой человек, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным следствия, обвиняемый, который, предположительно, находился в состоянии опьянения, 27 июня в селе Сакобиано Ахметского района сбил пешехода и скрылся с места происшествия.Пешеход скончался от полученных травм. Задержанному грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.ДТП в Панкисском ущелье стало причиной очередного скандала. Оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на свои источники сообщил, что виновными в ДТП были сотрудники полиции на служебном пикапе.После этого МВД Грузии опубликовало опровержение, в котором обвинило телекомпанию в целенаправленном введении общества в заблуждение. Тогда же ведомство сообщило подробности аварии. По данным ведомства, пострадавшего на дороге нашел его брат и отвел домой, не посчитав травмы серьезными. К утру пострадавший скончался у себя дома.
ахметский район
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/16/261408327_58:0:1575:1138_1920x0_80_0_0_cebbc46847194be8f1e7f8e0599cdfdd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, ахметский район
Скандальное ДТП в Кахети: виновник найден и задержан
Оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" сообщил, что виновными в ДТП были сотрудники полиции
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Грузинские полицейские задержали мужчину, обвиняемого в ДТП в Панкисском ущелье, в результате которого погиб молодой человек, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным следствия, обвиняемый, который, предположительно, находился в состоянии опьянения, 27 июня в селе Сакобиано Ахметского района сбил пешехода и скрылся с места происшествия.
Пешеход скончался от полученных травм. Задержанному грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.
ДТП в Панкисском ущелье стало причиной очередного скандала. Оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на свои источники сообщил, что виновными в ДТП были сотрудники полиции на служебном пикапе.
После этого МВД Грузии опубликовало опровержение, в котором обвинило телекомпанию в целенаправленном введении общества в заблуждение. Тогда же ведомство сообщило подробности аварии. По данным ведомства, пострадавшего на дороге нашел его брат и отвел домой, не посчитав травмы серьезными. К утру пострадавший скончался у себя дома.