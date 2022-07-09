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В Грузии продолжается борьба с контрабандой сигарет – новые данные по нарушениям
В Грузии продолжается борьба с контрабандой сигарет – новые данные по нарушениям
За первый месяц лета в Грузии было изъято более 29 тысяч пачек контрабандных сигарет 09.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-09T12:31+0400
2022-07-09T12:31+0400
2022-07-09T12:48+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Сотрудники Службы доходов Грузии за месяц выявили 393 факта торговли и хранения сигарет и табака без акцизных марок. По данным службы, в период с 1 по 30 июня было изъято 29 326 пачек контрабандных сигарет и до 239 килограммов табака. Из всех выявленных фактов 272 – административные нарушения, по остальным фактам реализаторы получили предупреждение и лишились товара. Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.
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грузия, общество, новости, контрабанда, сигареты
В Грузии продолжается борьба с контрабандой сигарет – новые данные по нарушениям
12:31 09.07.2022 (обновлено: 12:48 09.07.2022)
За первый месяц лета в Грузии было изъято более 29 тысяч пачек контрабандных сигарет
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Сотрудники Службы доходов Грузии за месяц выявили 393 факта торговли и хранения сигарет и табака без акцизных марок.
По данным службы, в период с 1 по 30 июня было изъято 29 326 пачек контрабандных сигарет и до 239 килограммов табака.
Из всех выявленных фактов 272 – административные нарушения, по остальным фактам реализаторы получили предупреждение и лишились товара.
Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.