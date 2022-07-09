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В Тбилиси открылась выставка художника 50-х годов Дмитрия Хахуташвили

В Тбилиси открылась выставка художника 50-х годов Дмитрия Хахуташвили

Хахуташвили создал более 800 живописных и графических работ с использованием различных материалов и техник 09.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-09T19:01+0400

2022-07-09T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Персональная выставка грузинского художника 50-х годов Дмитрия Хахуташвили открылась 9 июля в Национальной галерее Дмитрия Шеварднадзе, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.Дмитрий Хахуташвили принадлежит к поколению грузинских художников пятидесятых годов. Именно в этот период произошел своего рода сдвиг в грузинском искусстве.Хахуташвили родился в 1927 году в Тбилиси. В 1953 году окончил факультет станковой живописи Тбилисской государственной академии художеств, где его учителями были видные представители грузинского искусства того времени – Мозе Тоидзе, Иосеб Чарлемани и другие.Сфера художественных интересов Хахуташвили весьма разнообразна. Начиная с многофигурных композиций, пейзажей или портретов, заканчивая декоративными композициями и скульптурами.Создавал работы в реалистическом, импрессионистическом, экспрессионистическом, кубистическом и сюрреалистическом направлениях. Художник часто создавал одни и те же сюжеты в разных жанрах. Также важное место в его творчестве занимает искусство иллюстрации. Дмитрий Хахуташвили долгое время сотрудничал с газетой "Дила", им были проиллюстрированы многие известные произведения.Хахуташвили создал более 800 живописных и графических работ с использованием различных материалов и техник.

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