https://sputnik-georgia.ru/20220709/v-tbilisi-otkrylas-vystavka-khudozhnika-50-kh-godov-dmitriya-khakhutashvili--268329367.html
В Тбилиси открылась выставка художника 50-х годов Дмитрия Хахуташвили
В Тбилиси открылась выставка художника 50-х годов Дмитрия Хахуташвили
Хахуташвили создал более 800 живописных и графических работ с использованием различных материалов и техник 09.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-09T19:01+0400
2022-07-09T19:01+0400
2022-07-09T19:01+0400
культура
грузия
новости
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24159/19/241591926_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d0421734f34b66032851e42091bc4ba0.jpg
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Персональная выставка грузинского художника 50-х годов Дмитрия Хахуташвили открылась 9 июля в Национальной галерее Дмитрия Шеварднадзе, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.Дмитрий Хахуташвили принадлежит к поколению грузинских художников пятидесятых годов. Именно в этот период произошел своего рода сдвиг в грузинском искусстве.Хахуташвили родился в 1927 году в Тбилиси. В 1953 году окончил факультет станковой живописи Тбилисской государственной академии художеств, где его учителями были видные представители грузинского искусства того времени – Мозе Тоидзе, Иосеб Чарлемани и другие.Сфера художественных интересов Хахуташвили весьма разнообразна. Начиная с многофигурных композиций, пейзажей или портретов, заканчивая декоративными композициями и скульптурами.Создавал работы в реалистическом, импрессионистическом, экспрессионистическом, кубистическом и сюрреалистическом направлениях. Художник часто создавал одни и те же сюжеты в разных жанрах. Также важное место в его творчестве занимает искусство иллюстрации. Дмитрий Хахуташвили долгое время сотрудничал с газетой "Дила", им были проиллюстрированы многие известные произведения.Хахуташвили создал более 800 живописных и графических работ с использованием различных материалов и техник.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24159/19/241591926_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_76970c9adf6c660e127c07a1add24408.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, грузия, новости, тбилиси
В Тбилиси открылась выставка художника 50-х годов Дмитрия Хахуташвили
Хахуташвили создал более 800 живописных и графических работ с использованием различных материалов и техник
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Персональная выставка грузинского художника 50-х годов Дмитрия Хахуташвили открылась 9 июля в Национальной галерее Дмитрия Шеварднадзе, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.
Дмитрий Хахуташвили принадлежит к поколению грузинских художников пятидесятых годов. Именно в этот период произошел своего рода сдвиг в грузинском искусстве.
Хахуташвили родился в 1927 году в Тбилиси. В 1953 году окончил факультет станковой живописи Тбилисской государственной академии художеств, где его учителями были видные представители грузинского искусства того времени – Мозе Тоидзе, Иосеб Чарлемани и другие.
Сфера художественных интересов Хахуташвили весьма разнообразна. Начиная с многофигурных композиций, пейзажей или портретов, заканчивая декоративными композициями и скульптурами.
Создавал работы в реалистическом, импрессионистическом, экспрессионистическом, кубистическом и сюрреалистическом направлениях. Художник часто создавал одни и те же сюжеты в разных жанрах. Также важное место в его творчестве занимает искусство иллюстрации. Дмитрий Хахуташвили долгое время сотрудничал с газетой "Дила", им были проиллюстрированы многие известные произведения.
Хахуташвили создал более 800 живописных и графических работ с использованием различных материалов и техник.