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Вавилов: Китай показал, на чьей он стороне на самом деле – видео
Вавилов: Китай показал, на чьей он стороне на самом деле – видео
Посол США в Китае потребовал, чтобы Пекин прекратил возлагать вину за конфликт на Украине на страны Запада и, в частности, НАТО. По мнению дипломата, эта точка... 09.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-09T21:52+0400
2022-07-09T21:52+0400
2022-07-09T22:12+0400
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Правда ли, что Китай полностью принимает в информационном пространстве позицию России по украинскому кризису, и как эта ситуация помогает увидеть реальную позицию Пекина? Насколько сильно взгляды России и Китая на мировое устройство совпадают, и зачем Запад еще больше подталкивает страны к сотрудничеству? Об этом, а так же о перспективах российско-китайского взаимодействия в разных сферах в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист, автор книг о Китае Николай Вавилов.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, китай, видео
Вавилов: Китай показал, на чьей он стороне на самом деле – видео
21:52 09.07.2022 (обновлено: 22:12 09.07.2022)
Посол США в Китае потребовал, чтобы Пекин прекратил возлагать вину за конфликт на Украине на страны Запада и, в частности, НАТО. По мнению дипломата, эта точка зрения "лживая" и пророссийская
Правда ли, что Китай полностью принимает в информационном пространстве позицию России по украинскому кризису, и как эта ситуация помогает увидеть реальную позицию Пекина? Насколько сильно взгляды России и Китая на мировое устройство совпадают, и зачем Запад еще больше подталкивает страны к сотрудничеству? Об этом, а так же о перспективах российско-китайского взаимодействия в разных сферах в интервью "Sputnik на русском"
рассказал китаевед-публицист, автор книг о Китае Николай Вавилов.