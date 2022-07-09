https://sputnik-georgia.ru/20220709/vavilov-kitay-pokazal-na-chey-on-storone-na-samom-dele---video-268361537.html

Вавилов: Китай показал, на чьей он стороне на самом деле – видео

Вавилов: Китай показал, на чьей он стороне на самом деле – видео

Посол США в Китае потребовал, чтобы Пекин прекратил возлагать вину за конфликт на Украине на страны Запада и, в частности, НАТО. По мнению дипломата, эта точка... 09.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-09T21:52+0400

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Правда ли, что Китай полностью принимает в информационном пространстве позицию России по украинскому кризису, и как эта ситуация помогает увидеть реальную позицию Пекина? Насколько сильно взгляды России и Китая на мировое устройство совпадают, и зачем Запад еще больше подталкивает страны к сотрудничеству? Об этом, а так же о перспективах российско-китайского взаимодействия в разных сферах в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист, автор книг о Китае Николай Вавилов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, китай, видео