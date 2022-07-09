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Выставка работ грузинского художника проходит в Аргентине
Выставка работ грузинского художника проходит в Аргентине
Экспозиция организована в рамках мероприятий, посвященных 30-летию дипотношений Грузии и Аргентины 09.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-09T11:01+0400
2022-07-09T11:01+0400
2022-07-09T11:17+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Выставка под названием "Тени" грузинского художника Гочи Гаиоси проходит в галерее Hoy en el Arte в Буэнос-Айресе в рамках мероприятий, посвященных 30-летию дипотношений Грузии и Аргентины.На открытии выставки присутствовали представители аргентинских художественных и академических кругов, дипломатического корпуса и грузинской диаспоры.Куратор выставки, известный искусствовед, академик Национальной академии изящных искусств Аргентины и член Международной ассоциации искусствоведов Елена Оливера назвала экспозицию "разрушением хаоса".Выставка "Тень" будет проходить в галерее до конца июля.Гоча Гаиос – известный художник грузинского происхождения, проживающий в Буэнос-Айресе с 1995 года. В работах художника используются в основном абстрактные, сюрреалистические, концептуальные и коллажные композиции, выполненные в смешанной технике.
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культура, грузия, новости, аргентина, буэнос-айрес, выставка
Выставка работ грузинского художника проходит в Аргентине
11:01 09.07.2022 (обновлено: 11:17 09.07.2022)
Экспозиция организована в рамках мероприятий, посвященных 30-летию дипотношений Грузии и Аргентины
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Выставка под названием "Тени" грузинского художника Гочи Гаиоси проходит в галерее Hoy en el Arte в Буэнос-Айресе в рамках мероприятий, посвященных 30-летию дипотношений Грузии и Аргентины.
На открытии выставки присутствовали представители аргентинских художественных и академических кругов, дипломатического корпуса и грузинской диаспоры.
Куратор выставки, известный искусствовед, академик Национальной академии изящных искусств Аргентины и член Международной ассоциации искусствоведов Елена Оливера назвала экспозицию "разрушением хаоса".
"Наряду с собственным стилем Гоча синтезирует различные выразительные модальности, используя элементы ар-брют, сюрреализма, неоэкспрессионизма, которые он как бы превращает в линзу барокко, что в итоге приводит к "зрительскому безумию", – отмечает Елена в своем обзоре.
Выставка "Тень" будет проходить в галерее до конца июля.
Гоча Гаиос – известный художник грузинского происхождения, проживающий в Буэнос-Айресе с 1995 года. В работах художника используются в основном абстрактные, сюрреалистические, концептуальные и коллажные композиции, выполненные в смешанной технике.