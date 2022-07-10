https://sputnik-georgia.ru/20220710/festival-edy-receptor-food-festival-proydet-v-batumi-268175045.html

Фестиваль еды Receptor Food Festival пройдет в Батуми

Фестиваль еды Receptor Food Festival пройдет в Батуми

Гостям фестиваля обещают устроить различные сюрпризы 10.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-10T09:36+0400

2022-07-10T09:36+0400

2022-07-10T09:36+0400

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батуми

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Фестиваль еды Receptor Food Festival со множеством развлечений пройдет в Батуми с 16 июля по 31 августа, говорится в сообщении организаторов.Гостей будут ждать не только множество вкусных яств, но и музыка, и напитки. Организаторы также интригуют наличием сюрпризов и подарков на мероприятии.С 1 по 31 августа музыкальным оформлением будет заниматься фестиваль "Мзесумзира".

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грузия, культура, новости, батуми