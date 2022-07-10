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Фестиваль еды Receptor Food Festival пройдет в Батуми
Фестиваль еды Receptor Food Festival пройдет в Батуми
Гостям фестиваля обещают устроить различные сюрпризы 10.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-10T09:36+0400
2022-07-10T09:36+0400
2022-07-10T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Фестиваль еды Receptor Food Festival со множеством развлечений пройдет в Батуми с 16 июля по 31 августа, говорится в сообщении организаторов.Гостей будут ждать не только множество вкусных яств, но и музыка, и напитки. Организаторы также интригуют наличием сюрпризов и подарков на мероприятии.С 1 по 31 августа музыкальным оформлением будет заниматься фестиваль "Мзесумзира".
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, культура, новости, батуми
Фестиваль еды Receptor Food Festival пройдет в Батуми
Гостям фестиваля обещают устроить различные сюрпризы
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Фестиваль еды Receptor Food Festival со множеством развлечений пройдет в Батуми с 16 июля по 31 августа, говорится в сообщении организаторов.
Гостей будут ждать не только множество вкусных яств, но и музыка, и напитки. Организаторы также интригуют наличием сюрпризов и подарков на мероприятии.
С 1 по 31 августа музыкальным оформлением будет заниматься фестиваль "Мзесумзира".