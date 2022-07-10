https://sputnik-georgia.ru/20220710/gruzinskie-aktrisy-poluchili-glavnuyu-nagradu-kinofestivalya-v-karlovykh-varakh-268368660.html

Грузинские актрисы получили главную награду кинофестиваля в Карловых Варах

Грузинские актрисы получили главную награду кинофестиваля в Карловых Варах

Премьера нового фильма "Моя комната" (A Room Of My Own) грузинского режиссера Сосо Блиадзе состоялась в Карловых Варах 10.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-10T14:27+0400

2022-07-10T14:27+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Молодые грузинские актрисы Таки Мумладзе и Мариам Хундадзе стали победительницами в номинации лучшая женская роль на престижном кинофестивале в Карловых Варах за работу в картине "Моя комната" режиссера Сосо Блиадзе, говорится на официальном сайте кинофестиваля.В Карловых Варах в субботу завершился 56-й Международный кинофестиваль. После двух лет ограничений, вызванных пандемией коронавируса, он прошел в традиционной форме. Зрители увидели около 170 фильмов, из которых 130 – полнометражные.Обе актрисы были переполнены эмоциями во время благодарственной речи. Тем более, что церемония награждения совпала с днем рождения Таки Мумладзе. Награду ей передавали под песню Happy Birthday, которую исполнили зрители.Премьера нового фильма "Моя комната" (A Room Of My Own) грузинского режиссера Сосо Блиадзе состоялась в Карловых Варах. Над сценарием полнометражного фильма "Моя комната" кроме Сосо Блиадзе работала и исполнительница главной роли Таки Мумладзе.Фильм рассказывает о борьбе во время пандемии с предрассудками в современном грузинском обществе и попытке двух девушек найти свое место в Тбилиси.

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