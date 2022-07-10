https://sputnik-georgia.ru/20220710/gruzinskie-dzyudoisty-vezut-iz-budapeshta-pyat-medaley-268386821.html

Грузинские дзюдоисты везут из Будапешта пять медалей

Грузинские дзюдоисты везут из Будапешта пять медалей

Грузинские дзюдоисты завоевали три серебряные и две бронзовые медали 10.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо завершила выступление на турнире Большого шлема в Будапеште с пятью медалями.Турнир Большого шлема проходил в Будапеште с 8-10 июля. На турнире выступили семь грузинских дзюдоистов в пяти весовых категориях.Грузинские дзюдоисты завоевали три серебряные и две бронзовые медали. В заключительный день соревнований в весовой категории 100 кг Варлам Липартелиани стал обладателем серебряной медали, а Бека Гвиниашвили завоевал бронзовую медаль (90 кг).Днем ранее Лухум Чхвимиани ( 60 кг) и Лаша Шавдатуашвили (73 кг) стали серебряными призерами турнира, а юный Темур Нозадзе (60 кг) занял третье место.

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грузия, новости, спорт, варлам липартелиани, лухум чхвимиани, будапешт, гран-при по дзюдо, бека гвиниашвили