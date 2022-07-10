https://sputnik-georgia.ru/20220710/gruzinskie-vagony-perevernulis-v-azerbaydzhane-268368784.html

Грузинские вагоны перевернулись в Азербайджане

Грузинские вагоны перевернулись в Азербайджане

В результате инцидента погибших и пострадавших нет 10.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-10T15:06+0400

2022-07-10T15:06+0400

2022-07-10T15:06+0400

азербайджан

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азербайджанские железные дороги

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Три грузовых вагона Грузинской железной дороги, перевозивших сахар-сырец из региона Черного моря в Азербайджан, перевернулись вблизи железнодорожной станции Саатлы, сообщает ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).В результате ЧП погибших и пострадавших нет.Согласно первичной версии, причиной схода вагонов стала техническая неисправность одного из них – сломалась шейка оси колесной пары, сообщил Sputnik Азербайджан.Принимаются срочные меры по ликвидации последствий аварии. В АЖД пообещали восстановить движение поездов в районе Саатлы-Имишли в ближайшие часы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

азербайджан, новости, происшествия, азербайджанские железные дороги