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Грузинские вагоны перевернулись в Азербайджане
Грузинские вагоны перевернулись в Азербайджане
В результате инцидента погибших и пострадавших нет 10.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-10T15:06+0400
2022-07-10T15:06+0400
2022-07-10T15:06+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Три грузовых вагона Грузинской железной дороги, перевозивших сахар-сырец из региона Черного моря в Азербайджан, перевернулись вблизи железнодорожной станции Саатлы, сообщает ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).В результате ЧП погибших и пострадавших нет.Согласно первичной версии, причиной схода вагонов стала техническая неисправность одного из них – сломалась шейка оси колесной пары, сообщил Sputnik Азербайджан.Принимаются срочные меры по ликвидации последствий аварии. В АЖД пообещали восстановить движение поездов в районе Саатлы-Имишли в ближайшие часы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
азербайджан, новости, происшествия, азербайджанские железные дороги
Грузинские вагоны перевернулись в Азербайджане
В результате инцидента погибших и пострадавших нет
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Три грузовых вагона Грузинской железной дороги, перевозивших сахар-сырец из региона Черного моря в Азербайджан, перевернулись вблизи железнодорожной станции Саатлы, сообщает ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
В результате ЧП погибших и пострадавших нет.
Согласно первичной версии, причиной схода вагонов стала техническая неисправность одного из них – сломалась шейка оси колесной пары, сообщил Sputnik Азербайджан
.
Принимаются срочные меры по ликвидации последствий аварии.
В АЖД пообещали восстановить движение поездов в районе Саатлы-Имишли в ближайшие часы.