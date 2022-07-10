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Грузинские заключенные и тюрьмы: последние данные

Грузинские заключенные и тюрьмы: последние данные

Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие и тяжкие преступления 10.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-10T09:01+0400

2022-07-10T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. В грузинских тюрьмах, по данным на 1 июня 2022 года, находились 9 476 человек, из которых 326– женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).Общее число заключенных в Грузии на 1 июня составляло 0,26% населения страны. При этом для 2 926 заключенных – это второй и более срок, отмечают в ведомстве. Из них 14 несовершеннолетних и 61 женщина.Основную часть осужденных, которых в Грузии к 1 июня было 7 382, составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии содержится 29 несовершеннолетних и 67 человек старше 70 лет.Наибольшее число осужденных содержится в тюрьмах №15 и №17 в Рустави.Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 июня в Грузии насчитывалось более двух тысяч, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 20 несовершеннолетних и 11 человек старше 70 лет.Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие и тяжкие преступления. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находится 174 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа.Иностранцы в грузинских тюрьмахВсего на 1 июня в тюрьмах Грузии находились 595 граждан 44 иностранных государств, что составляет 6,3 % от общего числа осужденных. Основная часть заключенных иностранцев – мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидит три несовершеннолетних иностранца и 52 женщины.Почти треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане Азербайджана, России, Украины и Армении. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран.Условные заключенныеКроме находящихся в заключении в Грузии, также есть 20,9 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывает 1 055 женщин и 61 несовершеннолетний.При этом, на условном сроке находится 301 иностранец, среди которых граждане России, Турции, Азербайджана, Армении, Украины, Индии и Ирана.

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грузия, общество, новости, турция, украина, азербайджан