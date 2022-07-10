https://sputnik-georgia.ru/20220710/istoricheskaya-pobeda-gruzinskogo-regbi-sbornaya-strany-vyigrala-u-italii-268386449.html

Историческая победа грузинского регби: сборная страны выиграла у Италии

Историческая победа грузинского регби: сборная страны выиграла у Италии

Впервые в истории грузинские регбисты одержали победу над командой из Большой шестерки 10.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-10T22:28+0400

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сборная грузии по регби

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Сборная Грузии по регби на домашнем стадионе в Батуми одержала важную победу над командой Италии - 28:19 в рамках летних тест-матчей.Между собой сборные Италии и Грузии встречались четыре раза, и победа во всех четырех случаях оставалась за итальянцами.Сборная Грузии повела с 11-й минуты встречи. "Борджгалоснеби" вышли вперед благодаря атаке и удачной попытке Сандро Тодуа 5:0. Выйдя вперед, сборная Грузии продолжила владеть преимуществом.В какой-то момент сборной Италии удалось воспользоваться ошибками грузинских регбистов и набрать 13 очков подряд. Вторая половина началась спокойно, до 60-й минуты команды обменялись лишь по одному штрафному. На 69-й минуте Гела Апрасидзе блестяще реализовал штрафной, увеличив преимущество сборной Грузии до 9 очков.Впервые после Кубка Тбилиси - 2015 "Борджгалоснеби" проводят летние матчи дома – два в Кутаиси и один в Батуми. 3 июля Грузия встретилась с Аргентиной XV, 10 июля в Батуми приняла Италию, а 16-го в Кутаиси приедет сборная Португалии.

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