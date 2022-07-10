https://sputnik-georgia.ru/20220710/k-chemu-privedut-popytki-zapada-ustanovit-potolok-tsen-na-rossiyskuyu-neft-268377633.html
К чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть
К чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть
Глава Еврокомиссии призвала Европейский союз не возвращаться к "грязной" энергии, при этом энергетический кризис в странах Европы лишь нарастает. Возможно ли в... 10.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-10T22:07+0400
2022-07-10T22:07+0400
2022-07-10T22:14+0400
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цены на нефть
российская нефть
экспертное мнение
игорь юшков
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Как рост цен на энергоносители сказывается на европейской промышленности, и почему Германия отказывается даже рассматривать вариант использования "Северного потока — 2"? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, цены на нефть, российская нефть, экспертное мнение, игорь юшков, видео
К чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть
22:07 10.07.2022 (обновлено: 22:14 10.07.2022)
Глава Еврокомиссии призвала Европейский союз не возвращаться к "грязной" энергии, при этом энергетический кризис в странах Европы лишь нарастает. Возможно ли в таких условиях сохранять курс на "зеленую" энергетику?
Как рост цен на энергоносители сказывается на европейской промышленности, и почему Германия отказывается даже рассматривать вариант использования "Северного потока — 2"? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском"
рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.