https://sputnik-georgia.ru/20220710/k-chemu-privedut-popytki-zapada-ustanovit-potolok-tsen-na-rossiyskuyu-neft-268377633.html

К чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть

К чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть

Глава Еврокомиссии призвала Европейский союз не возвращаться к "грязной" энергии, при этом энергетический кризис в странах Европы лишь нарастает. Возможно ли в... 10.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-10T22:07+0400

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цены на нефть

российская нефть

экспертное мнение

игорь юшков

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Как рост цен на энергоносители сказывается на европейской промышленности, и почему Германия отказывается даже рассматривать вариант использования "Северного потока — 2"? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, цены на нефть, российская нефть, экспертное мнение, игорь юшков, видео