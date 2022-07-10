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Мэр Тбилиси посетит с официальным визитом Швейцарию

Мэр Тбилиси посетит с официальным визитом Швейцарию

Мэр Тбилиси примет участие в церемонии открытия мемориальной доски первой дипломатической миссии Грузии в Швейцарии 10.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе 11 июля посетит с официальным визитом Берн, информацию распространяет пресс-служба мэрии столицы.По сообщению мэрии, визит будет двухдневным. В первый день Каха Каладзе проведет встречу с мэром Берна Алеком фон Графенридом.В рамках визита планируется подписание меморандума о взаимопонимании между Тбилиси и Берном, который предусматривает сотрудничество в области градостроительства, транспорта, общественной безопасности, культуры, туризма и других направлениях.Мэр Тбилиси также примет участие в церемонии открытия мемориальной доски первой дипломатической миссии Грузии в Швейцарии.

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