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Мэр Тбилиси посетит с официальным визитом Швейцарию
Мэр Тбилиси посетит с официальным визитом Швейцарию
Мэр Тбилиси примет участие в церемонии открытия мемориальной доски первой дипломатической миссии Грузии в Швейцарии 10.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-10T16:12+0400
2022-07-10T16:12+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе 11 июля посетит с официальным визитом Берн, информацию распространяет пресс-служба мэрии столицы.По сообщению мэрии, визит будет двухдневным. В первый день Каха Каладзе проведет встречу с мэром Берна Алеком фон Графенридом.В рамках визита планируется подписание меморандума о взаимопонимании между Тбилиси и Берном, который предусматривает сотрудничество в области градостроительства, транспорта, общественной безопасности, культуры, туризма и других направлениях.Мэр Тбилиси также примет участие в церемонии открытия мемориальной доски первой дипломатической миссии Грузии в Швейцарии.
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, швейцария, политика
Мэр Тбилиси посетит с официальным визитом Швейцарию
16:12 10.07.2022 (обновлено: 17:04 10.07.2022)
Мэр Тбилиси примет участие в церемонии открытия мемориальной доски первой дипломатической миссии Грузии в Швейцарии
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе 11 июля посетит с официальным визитом Берн, информацию распространяет пресс-служба мэрии столицы.
По сообщению мэрии, визит будет двухдневным. В первый день Каха Каладзе проведет встречу с мэром Берна Алеком фон Графенридом.
В рамках визита планируется подписание меморандума о взаимопонимании между Тбилиси и Берном, который предусматривает сотрудничество в области градостроительства, транспорта, общественной безопасности, культуры, туризма и других направлениях.
Мэр Тбилиси также примет участие в церемонии открытия мемориальной доски первой дипломатической миссии Грузии в Швейцарии.