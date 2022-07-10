https://sputnik-georgia.ru/20220710/mirzayan-popytki-ignorirovat-lavrova-na-g20-pokazyvayut-bespomoschnost-zapada-268378012.html

Мирзаян: Попытки "игнорировать" Лаврова на G20 показывают беспомощность Запада

Мирзаян: Попытки "игнорировать" Лаврова на G20 показывают беспомощность Запада

В Индонезии в рамках саммита G20 прошло совещание глав МИД "Большой двадцатки", в котором принял участие Сергей Лавров 10.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-10T22:14+0400

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров "не заметил отсутствия бойкотирующих" и во время ужина провел ряд двусторонних контактов. Получилось ли у Запада полностью изолировать Россию и как мир разделился на две группы? Кто придет на смену Джонсону, подавшему в отставку в Великобритании, и улучшатся ли российско-британские отношения? Что происходит во внутренней политике крупнейших европейских государств? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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