https://sputnik-georgia.ru/20220710/mirzayan-popytki-ignorirovat-lavrova-na-g20-pokazyvayut-bespomoschnost-zapada-268378012.html
Мирзаян: Попытки "игнорировать" Лаврова на G20 показывают беспомощность Запада
Мирзаян: Попытки "игнорировать" Лаврова на G20 показывают беспомощность Запада
В Индонезии в рамках саммита G20 прошло совещание глав МИД "Большой двадцатки", в котором принял участие Сергей Лавров 10.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-10T22:14+0400
2022-07-10T22:14+0400
2022-07-10T22:44+0400
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров "не заметил отсутствия бойкотирующих" и во время ужина провел ряд двусторонних контактов. Получилось ли у Запада полностью изолировать Россию и как мир разделился на две группы? Кто придет на смену Джонсону, подавшему в отставку в Великобритании, и улучшатся ли российско-британские отношения? Что происходит во внутренней политике крупнейших европейских государств? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, лавров, сергей лавров, видео
Мирзаян: Попытки "игнорировать" Лаврова на G20 показывают беспомощность Запада
22:14 10.07.2022 (обновлено: 22:44 10.07.2022)
В Индонезии в рамках саммита G20 прошло совещание глав МИД "Большой двадцатки", в котором принял участие Сергей Лавров
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров "не заметил отсутствия бойкотирующих" и во время ужина провел ряд двусторонних контактов.
Получилось ли у Запада полностью изолировать Россию и как мир разделился на две группы? Кто придет на смену Джонсону, подавшему в отставку в Великобритании, и улучшатся ли российско-британские отношения?
Что происходит во внутренней политике крупнейших европейских государств? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском"
рассказал доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.