https://sputnik-georgia.ru/20220710/neschastnyy-sluchay-na-zapade-gruzii-unes-zhizn-18-letnego-podrostka-268370391.html

Несчастный случай на западе Грузии унес жизнь 18-летнего подростка

Несчастный случай на западе Грузии унес жизнь 18-летнего подростка

Подросток схватился за оголенный провод и погиб на месте от поражения электрическим током 10.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-10T17:23+0400

2022-07-10T17:23+0400

2022-07-10T17:28+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Восемнадцатилетний житель села Коки Зугдидского района на западе Грузии погиб в результате удара током, сообщают местные СМИ.По словам очевидцев, подростки играли вечером в футбол на сельском стадионе. Во время игры периодически гасло уличное освещение. Один из подростков пообещал исправить неполадки и полез на столб.Как рассказывают очевидцы, подросток схватился за оголенный провод и погиб на месте от поражения электрическим током.По информации СМИ, подросток был абитуриентом и успел сдать первый вступительный экзамен.МВД Грузии начало расследование по статье "причинение смерти по неосторожности".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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