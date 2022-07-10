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Несчастный случай на западе Грузии унес жизнь 18-летнего подростка
Несчастный случай на западе Грузии унес жизнь 18-летнего подростка
Подросток схватился за оголенный провод и погиб на месте от поражения электрическим током 10.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-10T17:23+0400
2022-07-10T17:23+0400
2022-07-10T17:28+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Восемнадцатилетний житель села Коки Зугдидского района на западе Грузии погиб в результате удара током, сообщают местные СМИ.По словам очевидцев, подростки играли вечером в футбол на сельском стадионе. Во время игры периодически гасло уличное освещение. Один из подростков пообещал исправить неполадки и полез на столб.Как рассказывают очевидцы, подросток схватился за оголенный провод и погиб на месте от поражения электрическим током.По информации СМИ, подросток был абитуриентом и успел сдать первый вступительный экзамен.МВД Грузии начало расследование по статье "причинение смерти по неосторожности".
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
Несчастный случай на западе Грузии унес жизнь 18-летнего подростка
17:23 10.07.2022 (обновлено: 17:28 10.07.2022)
Подросток схватился за оголенный провод и погиб на месте от поражения электрическим током
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Восемнадцатилетний житель села Коки Зугдидского района на западе Грузии погиб в результате удара током, сообщают местные СМИ.
По словам очевидцев, подростки играли вечером в футбол на сельском стадионе. Во время игры периодически гасло уличное освещение. Один из подростков пообещал исправить неполадки и полез на столб.
Как рассказывают очевидцы, подросток схватился за оголенный провод и погиб на месте от поражения электрическим током.
По информации СМИ, подросток был абитуриентом и успел сдать первый вступительный экзамен.
МВД Грузии начало расследование по статье "причинение смерти по неосторожности".