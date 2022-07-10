https://sputnik-georgia.ru/20220710/shum-kamney-v-tbilisi-proydet-multimediynaya-vystavka-268332367.html

"Шум камней": в Тбилиси пройдет мультимедийная выставка

"Шум камней": в Тбилиси пройдет мультимедийная выставка

Мультимедийная выставка "Шум камней" - сборник лучших работ, созданных художником за последние годы 10.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-10T11:05+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Выставка под названием "Шум камней" грузинского художника Зуры Апхази откроется 12 июля в Национальной галерее им. Дмитрия Шеварднадзе, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.Мультимедийная выставка "Шум камней" представляет собой сборник лучших работ, созданных художником за последние годы.Проект представляет "Галерея Дедика", куратор выставки - Хатуна Хабулиани. Над видеовставками работали Лексо Соселиа, Уча Цоцерия. Звуковая часть принадлежит Диме Дадиани.Посетители смогут увидеть мультимедийную выставку Зуры Апхази "Шум камней" до 7 августа.Зура Апхази (Апхазашвили) родился в 1968 году. После окончания Тбилисской государственной академии художеств несколько лет работал учителем рисования в Уплисцихе. Также Апхази является участником многих выставок.

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