https://sputnik-georgia.ru/20220710/stroitelstvo-regbiynogo-stadiona-nachinaetsya-v-adzharii-268371899.html
Строительство регбийного стадиона начинается в Аджарии
Строительство регбийного стадиона начинается в Аджарии
Согласно проекту, на территории стадиона будут расположены административный офис, раздевалки, помещение для пресс-конференций 10.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-10T18:05+0400
2022-07-10T18:05+0400
2022-07-10T18:38+0400
грузия
новости
спорт
торнике рижвадзе
аджария
регби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23898/33/238983397_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_1bba94e3e4d8dbfc0e41b7721e566f92.jpg
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Строительство нового стадиона для игры в регби начато в курортном поселке Чакви в Аджарии, сообщает пресс-служба правительства АР.По информации пресс-службы, стоимость проекта составляет 4,6 миллиона лари.Стадион будет вмещать до 300 зрителей. Согласно проекту, на территории стадиона будут расположены административный офис, раздевалки, помещение для пресс-конференций.О начале строительства объекта объявили председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе вместе с президентом союза регби Грузии Иосиф Ткемаладзе. Дата презентации проекта была выбрана неслучайно. В воскресенье в Батуми любителей регби ждет настоящий праздник - сборная Грузии принимает команду Италии.Стадион в Батуми будет называться Adjarabet Arena >>Сборные встречались между собой четыре раза. Все матчи выиграли итальянцы.По информации пресс-службы ведомства, в Аджарии активно развивается спортивная инфраструктура. Строительство футбольных, регбийных стадионов, полей и спортивных комплексов ведется во всех муниципалитетах Аджарии. Регион имеет большие достижения практически во всех видах спорта.В Шуахеви и Кобулети идет обустройство полей для игры в регби.
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23898/33/238983397_382:179:1826:1262_1920x0_80_0_0_c9a0cd2bb3c2cd50d3015791c9728e01.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, торнике рижвадзе, аджария, регби
Строительство регбийного стадиона начинается в Аджарии
18:05 10.07.2022 (обновлено: 18:38 10.07.2022)
Согласно проекту, на территории стадиона будут расположены административный офис, раздевалки, помещение для пресс-конференций
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Строительство нового стадиона для игры в регби начато в курортном поселке Чакви в Аджарии, сообщает пресс-служба правительства АР.
По информации пресс-службы, стоимость проекта составляет 4,6 миллиона лари.
Стадион будет вмещать до 300 зрителей. Согласно проекту, на территории стадиона будут расположены административный офис, раздевалки, помещение для пресс-конференций.
О начале строительства объекта объявили председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе вместе с президентом союза регби Грузии Иосиф Ткемаладзе. Дата презентации проекта была выбрана неслучайно. В воскресенье в Батуми любителей регби ждет настоящий праздник - сборная Грузии принимает команду Италии.
Сборные встречались между собой четыре раза. Все матчи выиграли итальянцы.
По информации пресс-службы ведомства, в Аджарии активно развивается спортивная инфраструктура. Строительство футбольных, регбийных стадионов, полей и спортивных комплексов ведется во всех муниципалитетах Аджарии. Регион имеет большие достижения практически во всех видах спорта.
В Шуахеви и Кобулети идет обустройство полей для игры в регби.