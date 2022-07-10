https://sputnik-georgia.ru/20220710/stroitelstvo-regbiynogo-stadiona-nachinaetsya-v-adzharii-268371899.html

Строительство регбийного стадиона начинается в Аджарии

Строительство регбийного стадиона начинается в Аджарии

Согласно проекту, на территории стадиона будут расположены административный офис, раздевалки, помещение для пресс-конференций 10.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-10T18:05+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Строительство нового стадиона для игры в регби начато в курортном поселке Чакви в Аджарии, сообщает пресс-служба правительства АР.По информации пресс-службы, стоимость проекта составляет 4,6 миллиона лари.Стадион будет вмещать до 300 зрителей. Согласно проекту, на территории стадиона будут расположены административный офис, раздевалки, помещение для пресс-конференций.О начале строительства объекта объявили председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе вместе с президентом союза регби Грузии Иосиф Ткемаладзе. Дата презентации проекта была выбрана неслучайно. В воскресенье в Батуми любителей регби ждет настоящий праздник - сборная Грузии принимает команду Италии.Стадион в Батуми будет называться Adjarabet Arena >>Сборные встречались между собой четыре раза. Все матчи выиграли итальянцы.По информации пресс-службы ведомства, в Аджарии активно развивается спортивная инфраструктура. Строительство футбольных, регбийных стадионов, полей и спортивных комплексов ведется во всех муниципалитетах Аджарии. Регион имеет большие достижения практически во всех видах спорта.В Шуахеви и Кобулети идет обустройство полей для игры в регби.

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