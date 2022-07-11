https://sputnik-georgia.ru/20220711/bravo-gruziya-chao-italiya--o-testovom-matche-sbornykh-po-regbi-268390532.html

Браво, Грузия! Чао, Италия! – о тестовом матче сборных по регби

Браво, Грузия! Чао, Италия! – о тестовом матче сборных по регби

Поистине исторический матч в Батуми завершился со счетом 28:19 в пользу грузинской сборной 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T10:09+0400

2022-07-11T10:09+0400

2022-07-11T10:09+0400

грузия

спорт

сборная грузии по регби

регби

товарищеский матч

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0b/268389705_0:471:1392:1254_1920x0_80_0_0_161f89fb6fa8383d0f19b76b01d690b7.jpg

Регбийная сборная Грузии впервые играла в Батуми, сборная Италии впервые гостила в Грузии, и "Борджгалоснеби" впервые в истории обыграли представителей Тьер 1 – так в регбийном мире зовется элитный уровень! Буквально неделю назад сборная Грузии по баскетболу в отборочном матче чемпионата мира одолела действующего чемпиона – сборную Испании, хотя перед матчем никто в такой исход не верил. То же самое было и перед регбийным матчем.Сборная Италии конечно же далеко не чемпион мира по регби, однако специфика этого вида спорта такова, что исход 99 регбийных матчей из 100 можно предугадать заранее, предсказывать приходится лишь разницу, с которой фаворит победит аутсайдера. И в Батуми был как-раз тот единственный непредсказуемый матч!Победу итальянцев предсказывали все – специалисты, журналисты, букмейкеры, сами итальянцы наконец. Все, кроме грузин! Отряд Левана Маисашвили провел этот бой на высочайшем уровне, бившись с такой страстью и самоотдачей, что титул "отважных сердец", приватизированный шотландцами, по праву должен быть передан "Лелос". Тем более, что несколько дней назад сборная Грузии до 20 лет в рамках "Летних серий Шести Наций U20" просто размазала по полю как-раз шотландских сверстников – 55:17!Кубок Шести Наций? – Все дороги ведут в Рим!Какова материальная цена у этой победы "Лелос"? Пожалуй, пока только повышение в рейтинге, в котором в условиях отсутствия рейтинговых матчей Грузию обошли все та же Италия и Самоа, неожиданно победившая всех в тихоокеанском турнире. Теперь "Лелос" вернутся на 12 место и, возможно, даже потеснят 11-х фиджйцев. Но Бог с ним, с рейтингом. Этот табель о рангах носит символический характер.Перед батумским матчем расклад был следующим: сборная Грузии уже долгие годы являлась некой выскочкой, время от времени дававшей бой сильным мира сего. Вспомним хотя бы матч Кубка мира против ирландцев, где "клеверные" попали под грузинский пресс и едва унесли ноги. Или тестовый матч в Уэльсе, где местная сборная прибегла к таким хитростям в концовке встречи, что надолго стала объектом насмешек и даже некоторого презрения за нарушение джентльменского кодекса, которым так дорожит все регбийное племя.Можно вспомнить еще массу таких моментов. Не следует забывать и о том, что Грузия уже давно рассматривается как кузница звезд мирового масштаба – Мамука Горгодзе, Давит Зиракашвили, Дуду Кубриашвили – сегодняшние звезды и звездочки. Такими людьми в данной сфере мало кто может похвастать. Помимо этого, в стране бум регби, чему способствует программа группы "Карту", известная как "100 стадионов". Регбийные арены и базы построены в таких регионах Грузии, где лет 10 назад эту игру видели разве что по ТВ.А что Италия? Это один из участников Кубка Шести Наций – элитного турнира европейских регбийных сборных. Присоединившись в 2000 году к бывшим Пяти Нациям, итальянцы не снискали никаких лавров, хотя периодически и умудрялись побеждать сборные первого регбийного уровня. Но это было в самом начале, а с 2007 года сборная Италии безуспешно пыталась выиграть хотя бы один из пяти ежегодных матчей против сборных Франции, Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльса.Вот тут-то и были активизированы пересуды и слухи о необходимости введения изменений в регламент "Шести Наций", чтобы Грузии был дан шанс сыграть хотя бы переходной матч с беспросветными аутсайдерами итальянцами, но оттуда неизменно отвечали, что КШН – коммерческая структура, и чисто финансово менять Рим на Тбилиси не представляется разумным.Рим, конечно же, привлекательней Тбилиси, и не только Тбилиси, но и Кардиффа, Дублина и даже Эдинбурга, но как же быть со спортивными принципами? Однако владельцам бренда Кубка Шести Наций главное – прибыль, которой Рим в состоянии принести в разы больше абсолютного большинства мировых столиц. Все дороги, воистину, ведут в Рим!Так что, независимо от итога Батумского матча, стабильности КШН в ближайшие годы ничто не угрожает. К тому же Италия на финише последнего турнира в гостях обыграла Уэльс, хотя все равно осталась на последнем месте. Но ни эта очередная неудача и даже поражение в Батуми не в силах изменить систему.Правда, есть какой-то луч надежды и светит он из... Италии. Да-да, именно из Италии. Тренер сборной этой страны прямо так и сказал – возможно и действительно стоило бы ввести этот "злосчастный" плей-офф, чтобы хоть как-то подстегнуть игроков команды. Ведь у них явно сформирован менталитет побежденного – зарплата и все прочее остается неизменным, несмотря на перманентные поражения и неудачи.И именно поэтому матч в сошедшем с ума Батуми был чрезвычайно важным для обеих сторон.На гребне батумской волныА Батуми действительно помешался на регби. Город долго готовился к важнейшему историческому матчу и сделал все возможное для праздника. И праздник состоялся! Описывать перипетии матча бессмысленно, хайлайты уже оккупировали соцсети.Поэтому завершим абсолютно заслуженными дифирамбами в адрес Грузии. Маленькая страна доказала, что при желании и правильном отношении к делу возможны даже чудеса! Последние мгновения игры повергли публику в полнейший экстаз, поскольку зрелище было и вправду сказочное – летающие по полю грузины и деморализованные итальянцы!Браво, Грузия! Чао, Италия!

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Слава Гаспаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg

Слава Гаспаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Слава Гаспаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg

грузия, спорт, сборная грузии по регби, регби, товарищеский матч, колумнисты