https://sputnik-georgia.ru/20220711/dirizheru-zaze-azmaiparashvili-otkryli-zvezdu-v-tbilisi-268395116.html

Дирижеру Зазе Азмаипарашвили открыли звезду в Тбилиси

Дирижеру Зазе Азмаипарашвили открыли звезду в Тбилиси

За свою карьеру Заза Азмаипарашвили поставил 28 оперных премьер 11.07.2022, Sputnik Грузия

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грузия

культура

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тбилисский театр оперы и балета

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Грузинскому дирижеру Зазе Азмаипарашвили открыли памятную звезду перед Тбилисским театром оперы и балета им. Палиашвили.Кроме того, 60-летию дирижера посвятили спектакль "Манон Леско" Джакомо Пуччини, который состоялся после долгой паузы. В спектакле были задействованы солисты, артисты хора и оркестра Тбилисского оперного театра, а также приглашенные гости.В 1985 году Заза Азмаипарашвили окончил хорово-дирижерский факультет Тбилисской государственной консерватории им. Вано Сараджишвили, а в 1991 году под руководством Юрия Темирканова – Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Николая Римского-Корсакова по специальности дирижер оперно-симфоническая музыки.Азмаипарашвили работал не только в Грузии, но и в России, Испании, Израиле и других странах.Дирижер поставил 28 оперных премьер. С 1980 года он сотрудничал с такими грузинскими оперными звездами как Паата Бурчуладзе, Зураб Соткилава, Маквала Касрашвили, Цисана Татишвили, Бадри Майсурадзе, Георгий Гагнидзе, Майя Томадзе, Ладо Атанели и другие.Творческое сотрудничество связывает Азмаипарашвили и со всемирно известными зарубежными артистами, среди которых: Елена Образцова, Алессандра Марки, Самуэль Эстес, Ферруччо Фурланетто, Дмитрий Хворостовский, Кристиан Йоханссон, Андреа Рости, Мишель Крайдер, Долора Заджик, Амброджо Маэстри, Гегам Григориани, Марсело Альварес и другие.

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грузия, культура, новости, тбилисский театр оперы и балета