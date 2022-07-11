https://sputnik-georgia.ru/20220711/dorozhniki-otkopali-staryy-gorod-v-tsentre-tbilisi-268400067.html

Дорожники откопали старый город в центре Тбилиси?

Дорожники откопали старый город в центре Тбилиси?

Специалистам предстоит выяснить, что же таилось под землей – исторический памятник или обычный коллектор 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T13:16+0400

2022-07-11T13:16+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Рабочие обнаружили фрагменты старых построек во время капитального ремонта проспекта Меликишвили в центре Тбилиси.После неожиданной находки масштабный проект обновления проспекта может затянуться, так как место должны осмотреть специалисты.Обнародованное видео вызвало большой интерес среди пользователей соцсети. Одни гадают, к какому веку могут относиться постройки, а другие переживают из-за возможного затягивания ремонта, так как дорожные работы всегда связаны с пробками.Мэрия Тбилиси приступила к масштабному проекту по восстановлению проспекта Меликишвили 17 июня. Восстанавливаемая зона включает участок дороги от Варазисхеви до улицы Човелидзе. Движение транспорта в этом районе ограничено.Проект рассчитан на четыре месяца. Его бюджет – 6,4 млн лари (около 2,2 млн долларов).В целом на проспекте Меликишвили должны заменить подземные коммуникации, систему уличного освещения, модернизовать дренажную сеть, водопроводную и канализационную системы, газовые трубы. Линии электропередач на этот раз окажутся под землей. Будут обустроены тротуары, новые автобусные остановки, полосы для движения общественного транспорта и велосипедные дорожки. Кроме того, появятся подземные мусорные контейнеры с подъемной платформой – такие же, как на обновленном проспекте Чавчавадзе.

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