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Дорожники откопали старый город в центре Тбилиси?
Дорожники откопали старый город в центре Тбилиси?
Специалистам предстоит выяснить, что же таилось под землей – исторический памятник или обычный коллектор 11.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-11T13:16+0400
2022-07-11T13:16+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Рабочие обнаружили фрагменты старых построек во время капитального ремонта проспекта Меликишвили в центре Тбилиси.После неожиданной находки масштабный проект обновления проспекта может затянуться, так как место должны осмотреть специалисты.Обнародованное видео вызвало большой интерес среди пользователей соцсети. Одни гадают, к какому веку могут относиться постройки, а другие переживают из-за возможного затягивания ремонта, так как дорожные работы всегда связаны с пробками.Мэрия Тбилиси приступила к масштабному проекту по восстановлению проспекта Меликишвили 17 июня. Восстанавливаемая зона включает участок дороги от Варазисхеви до улицы Човелидзе. Движение транспорта в этом районе ограничено.Проект рассчитан на четыре месяца. Его бюджет – 6,4 млн лари (около 2,2 млн долларов).В целом на проспекте Меликишвили должны заменить подземные коммуникации, систему уличного освещения, модернизовать дренажную сеть, водопроводную и канализационную системы, газовые трубы. Линии электропередач на этот раз окажутся под землей. Будут обустроены тротуары, новые автобусные остановки, полосы для движения общественного транспорта и велосипедные дорожки. Кроме того, появятся подземные мусорные контейнеры с подъемной платформой – такие же, как на обновленном проспекте Чавчавадзе.
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грузия, новости, тбилиси
Дорожники откопали старый город в центре Тбилиси?
13:16 11.07.2022 (обновлено: 14:23 11.07.2022)
Специалистам предстоит выяснить, что же таилось под землей – исторический памятник или обычный коллектор
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Рабочие обнаружили фрагменты старых построек во время капитального ремонта проспекта Меликишвили в центре Тбилиси.
После неожиданной находки масштабный проект обновления проспекта может затянуться, так как место должны осмотреть специалисты.
"Это не в первый раз, когда во время работ рабочие натыкаются на подобные находки. Сказать точно, что там обнаружено можно будет лишь после заключения специалистов. Не исключено, что это исторический памятник, но, возможно, это коллектор, канализационная система", – сказала сотрудница пресс-службы мэрии Sputnik Грузия.
Обнародованное видео вызвало большой интерес среди пользователей соцсети. Одни гадают, к какому веку могут относиться постройки, а другие переживают из-за возможного затягивания ремонта, так как дорожные работы всегда связаны с пробками.
Мэрия Тбилиси приступила к масштабному проекту по восстановлению проспекта Меликишвили 17 июня. Восстанавливаемая зона включает участок дороги от Варазисхеви до улицы Човелидзе. Движение транспорта в этом районе ограничено.
Проект рассчитан на четыре месяца. Его бюджет – 6,4 млн лари (около 2,2 млн долларов).
В целом на проспекте Меликишвили должны заменить подземные коммуникации, систему уличного освещения, модернизовать дренажную сеть, водопроводную и канализационную системы, газовые трубы.
Линии электропередач на этот раз окажутся под землей. Будут обустроены тротуары, новые автобусные остановки, полосы для движения общественного транспорта и велосипедные дорожки.
Кроме того, появятся подземные мусорные контейнеры с подъемной платформой – такие же, как на обновленном проспекте Чавчавадзе.