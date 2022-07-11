https://sputnik-georgia.ru/20220711/dvizhenie-na-tsentralnoy-avtomagistrali-gruzii-budet-ogranicheno-nochyu-12-iyulya-268390430.html
Движение на центральной автомагистрали Грузии будет ограничено ночью 12 июля
Движение на центральной автомагистрали Грузии будет ограничено ночью 12 июля
Ограничения вводятся из-за строительных работ на участке Хеви-Убиса 11.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-11T09:40+0400
2022-07-11T09:40+0400
2022-07-11T09:40+0400
грузия
новости
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/08/267240837_0:131:1499:974_1920x0_80_0_0_ace44e3b56ccc2173cc3f9ec7087a782.jpg
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Движение автотранспорта будет ограничено на дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе ночью 12 июля, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Речь идет об участке дороги Хеви-Убиса (157 км), где ведутся строительные работы.В целях обеспечения безопасного передвижения автотранспорта 12 июля с 02:00 до 06:00 движение будет ограничено с 15 минутными интервалами, сказано в сообщении.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/08/267240837_22:0:1355:1000_1920x0_80_0_0_4661708faef9fd9327f9590b5e826db4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, департамент автомобильных дорог
Движение на центральной автомагистрали Грузии будет ограничено ночью 12 июля
Ограничения вводятся из-за строительных работ на участке Хеви-Убиса
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Движение автотранспорта будет ограничено на дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе ночью 12 июля, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
Речь идет об участке дороги Хеви-Убиса (157 км), где ведутся строительные работы.
В целях обеспечения безопасного передвижения автотранспорта 12 июля с 02:00 до 06:00 движение будет ограничено с 15 минутными интервалами, сказано в сообщении
.