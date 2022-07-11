https://sputnik-georgia.ru/20220711/dvizhenie-na-tsentralnoy-avtomagistrali-gruzii-budet-ogranicheno-nochyu-12-iyulya-268390430.html

Движение на центральной автомагистрали Грузии будет ограничено ночью 12 июля

Движение на центральной автомагистрали Грузии будет ограничено ночью 12 июля

Ограничения вводятся из-за строительных работ на участке Хеви-Убиса 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T09:40+0400

2022-07-11T09:40+0400

2022-07-11T09:40+0400

грузия

новости

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Движение автотранспорта будет ограничено на дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе ночью 12 июля, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Речь идет об участке дороги Хеви-Убиса (157 км), где ведутся строительные работы.В целях обеспечения безопасного передвижения автотранспорта 12 июля с 02:00 до 06:00 движение будет ограничено с 15 минутными интервалами, сказано в сообщении.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, департамент автомобильных дорог