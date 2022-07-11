https://sputnik-georgia.ru/20220711/gruziyu-tryaset---za-poltora-chasa-zafiksirovany-tri-tolchka-268391471.html

Грузию трясет - за полтора часа зафиксированы три толчка

Грузию трясет - за полтора часа зафиксированы три толчка

Магнитуды землетрясений шли по нисходящей - 4,8, 4,7 и 3,1 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T09:45+0400

2022-07-11T09:45+0400

2022-07-11T09:49+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Три толчка зафиксированы утром в понедельник у села Самеба Дманисского муниципалитета (104 километра от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторингаПервый толчок магнитудой 4,8 зафиксирован в 07:36 по местному времени Эпицентр землетрясения находился на глубине девяти километров.Второй толчок магнитудой 4,7 зафиксирован в 09:10 по местному времени Эпицентр землетрясения находился на глубине три километра.Третий толчок магнитудой 3,1 зафиксирован в 09:18 по местному времени Эпицентр землетрясения находился на глубине восьми километров.Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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