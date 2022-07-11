https://sputnik-georgia.ru/20220711/kto-vinovat-v-smerti-zaklyuchennogo-v-tbilisskoy-tyurme---nachato-rassledovanie-268424714.html

Кто виноват в смерти заключенного в тбилисской тюрьме - начато расследование

Кто виноват в смерти заключенного в тбилисской тюрьме - начато расследование

Если кто-либо из сотрудников будет признан виновным в служебной халатности, повлекшей за собой смерть человека, ему грозит от трех до пяти лет тюрьмы 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T19:32+0400

2022-07-11T19:32+0400

2022-07-11T19:47+0400

грузия

происшествия

новости

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Специальная следственная служба начала расследование по факту служебной халатности со стороны отдельных сотрудников Специальной пенитенциарной службы в связи со смертью одного из заключенных, сообщает Специальная следственная служба.Информация о смерти заключенного появилась в эфире грузинских телеканалов в понедельник утром. По информации телеканала "Рустави 2", заключенный повесился в камере.В документе отмечается, что Специальная следственная служба проведет все необходимые следственные и процессуальные действия в кратчайшие сроки.В случае, если кто либо из сотрудников будет признан виновным в служебной халатности, повлекшей за собой смерть человека, ему грозит от трех до пяти лет тюрьмы ( статья 342 УК Грузии) .

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, специальная пенитенциарная служба