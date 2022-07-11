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Кто виноват в смерти заключенного в тбилисской тюрьме - начато расследование
Кто виноват в смерти заключенного в тбилисской тюрьме - начато расследование
Если кто-либо из сотрудников будет признан виновным в служебной халатности, повлекшей за собой смерть человека, ему грозит от трех до пяти лет тюрьмы 11.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-11T19:32+0400
2022-07-11T19:32+0400
2022-07-11T19:47+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Специальная следственная служба начала расследование по факту служебной халатности со стороны отдельных сотрудников Специальной пенитенциарной службы в связи со смертью одного из заключенных, сообщает Специальная следственная служба.Информация о смерти заключенного появилась в эфире грузинских телеканалов в понедельник утром. По информации телеканала "Рустави 2", заключенный повесился в камере.В документе отмечается, что Специальная следственная служба проведет все необходимые следственные и процессуальные действия в кратчайшие сроки.В случае, если кто либо из сотрудников будет признан виновным в служебной халатности, повлекшей за собой смерть человека, ему грозит от трех до пяти лет тюрьмы ( статья 342 УК Грузии) .
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, специальная пенитенциарная служба
Кто виноват в смерти заключенного в тбилисской тюрьме - начато расследование
19:32 11.07.2022 (обновлено: 19:47 11.07.2022)
Если кто-либо из сотрудников будет признан виновным в служебной халатности, повлекшей за собой смерть человека, ему грозит от трех до пяти лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Специальная следственная служба начала расследование по факту служебной халатности со стороны отдельных сотрудников Специальной пенитенциарной службы в связи со смертью одного из заключенных, сообщает Специальная следственная служба.
Информация о смерти заключенного появилась в эфире грузинских телеканалов в понедельник утром. По информации телеканала "Рустави 2", заключенный повесился в камере.
"Основанием для проведения расследования послужило сообщение, поступившее из пенитенциарной службы на горячую линию Специальной следственной службы, согласно которому 11 июля текущего года около 03:10 заключенный, находившийся в пенитенциарном учреждении, совершил самоубийство", - говорится в сообщении ведомства.
В документе отмечается, что Специальная следственная служба проведет все необходимые следственные и процессуальные действия в кратчайшие сроки.
В случае, если кто либо из сотрудников будет признан виновным в служебной халатности, повлекшей за собой смерть человека, ему грозит от трех до пяти лет тюрьмы ( статья 342 УК Грузии) .