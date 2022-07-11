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Митингующие перекрыли дорогу в порт Поти
Митингующие перекрыли дорогу в порт Поти
Сегодняшняя акция протеста носит предупредительный характер, заявили протестующие 11.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-11T13:41+0400
2022-07-11T13:41+0400
2022-07-11T13:50+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Жители улицы Джавахишвили в Поти провели акцию, требуя выделения денег на новое жилье, так как, по их словам, нынешнее место жительства небезопасно.Митингующие даже перекрыли дорогу в направлении порта. По их словам, на территории порта, недалеко от их домов, прямо под открытым небом перерабатываются опасные вещества без соблюдения норм безопасности.По словам митингующих, эта акция носит предупредительный характер. Если их требования не будут выполнены, то акции станут перманентными.Власти, свою очередь, заявили, что им детально известно о проблемах жителей улицы Джавахишвили и уже предложили им построить новый многоквартирный жилой дом. Более того, уже готов проект дома и выделен земельный участок.Протестующие отказываются от этого дома и требуют денежных компенсаций.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, общество, поти
Митингующие перекрыли дорогу в порт Поти
13:41 11.07.2022 (обновлено: 13:50 11.07.2022)
Сегодняшняя акция протеста носит предупредительный характер, заявили протестующие
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Жители улицы Джавахишвили в Поти провели акцию, требуя выделения денег на новое жилье, так как, по их словам, нынешнее место жительства небезопасно.
Митингующие даже перекрыли дорогу в направлении порта. По их словам, на территории порта, недалеко от их домов, прямо под открытым небом перерабатываются опасные вещества без соблюдения норм безопасности.
"Мы требуем, чтобы нас переселили отсюда в безопасное место. Уже четыре года требуем. Люди получают отравления, мы в очень тяжелом положении", – сказала одна из участниц акции журналистам.
По словам митингующих, эта акция носит предупредительный характер. Если их требования не будут выполнены, то акции станут перманентными.
Власти, свою очередь, заявили, что им детально известно о проблемах жителей улицы Джавахишвили и уже предложили им построить новый многоквартирный жилой дом. Более того, уже готов проект дома и выделен земельный участок.
Протестующие отказываются от этого дома и требуют денежных компенсаций.