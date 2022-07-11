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Мраморные клопы вновь атакуют – Западная Грузия борется с вредителем
Мраморные клопы вновь атакуют – Западная Грузия борется с вредителем
Обработка сельскохозяйственных угодий против мраморных клопов проводится по агрокалендарю 11.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-11T10:47+0400
2022-07-11T10:47+0400
2022-07-11T11:15+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Фермеры в селе Орсантиа (регион Самегрело - Земо Сванети) утверждают, что мраморные клопы уничтожили большую часть урожая фундука.Мраморные клопы создали проблемы и в других селах региона, в том числе в Земо Эцери, сообщает телеканал "Рустави 2".Фермеры надеются, что обработка сельскохозяйственных участков от вредителей даст результат и им удастся спасти хотя бы часть урожая. В предыдущие годы, по их словам, удавалось собрать до 2 тонн фундука.Активное распространение мраморных клопов специалисты связывают с дождливым сезоном.Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии призывает фермеров своевременно обращаться к специалистам, чтобы как можно быстрее начать обработку плантаций.К этому времени в Западной Грузии уже обработано около 14 тысяч гектаров земли. Эти работы проводятся по агрокалендарю. Очередной этап должен быть в конце июля - начале августа. Специалисты уверяют, что своевременная борьба против мраморных клопов отразится и на качестве урожая.Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году и уничтожил в тот год большую часть урожая фундука, цитрусов и кукурузы.Правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий.Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.В августе 2019 года власти Грузии объявили, что страна наконец-то сумела избавиться от вредителя, хотя профилактические работы продолжались. Несмотря на это вредитель начал атаковать с новой силой.
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Мраморные клопы вновь атакуют – Западная Грузия борется с вредителем
10:47 11.07.2022 (обновлено: 11:15 11.07.2022)
Обработка сельскохозяйственных угодий против мраморных клопов проводится по агрокалендарю
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Фермеры в селе Орсантиа (регион Самегрело - Земо Сванети) утверждают, что мраморные клопы уничтожили большую часть урожая фундука.
Мраморные клопы создали проблемы и в других селах региона, в том числе в Земо Эцери, сообщает телеканал "Рустави 2".
Фермеры надеются, что обработка сельскохозяйственных участков от вредителей даст результат и им удастся спасти хотя бы часть урожая. В предыдущие годы, по их словам, удавалось собрать до 2 тонн фундука.
Активное распространение мраморных клопов специалисты связывают с дождливым сезоном.
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии призывает фермеров своевременно обращаться к специалистам, чтобы как можно быстрее начать обработку плантаций.
"Государство активно осуществляет мероприятия, направленные против мраморных клопов. Для получения качественного урожая важно, чтобы фермер сделал свой максимум, и на своих участках провел работы, предусмотренные агрокалендарем", – сказал замминистра Георгий Ханишвили.
К этому времени в Западной Грузии уже обработано около 14 тысяч гектаров земли. Эти работы проводятся по агрокалендарю. Очередной этап должен быть в конце июля - начале августа. Специалисты уверяют, что своевременная борьба против мраморных клопов отразится и на качестве урожая.
Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году и уничтожил в тот год большую часть урожая фундука, цитрусов и кукурузы.
Правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий.
Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.
В августе 2019 года власти Грузии объявили, что страна наконец-то сумела избавиться от вредителя, хотя профилактические работы продолжались. Несмотря на это вредитель начал атаковать с новой силой.