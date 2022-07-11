https://sputnik-georgia.ru/20220711/nezakonnaya-dobycha-poleznykh-iskopaemykh-v-gruzii-skolko-vyyavleno-narusheniy-s-nachala-goda-268208903.html

Незаконная добыча полезных ископаемых в Грузии: сколько выявлено нарушений с начала года

Незаконная добыча полезных ископаемых в Грузии: сколько выявлено нарушений с начала года

Из 415 фактов, выявленных в Грузии, 22 содержали признаки уголовного преступления 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T07:32+0400

2022-07-11T07:32+0400

2022-07-11T08:09+0400

грузия

новости

национальное агентство охраны окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. С начала 2022 года сотрудники Департамента надзора и охраны окружающей среды Грузии выявили 415 фактов незаконной добычи полезных ископаемых, сообщает пресс-служба ведомства.Из 415 фактов, выявленных в Грузии в течение последнего полугода, 22 содержали признаки уголовного преступления.Больше всего случаев выявили в регионе Имерети – 157 фактов. В других регионах ситуация следующая:Правонарушения выявлены и в Тбилиси. Сотрудники Департамента надзора охраны окружающей среды в столице зафиксировали два факта незаконной добычи полезных ископаемых.В отношении правонарушителей составлена соответствующая документация. А материалы тех фактов, которые содержали признаки уголовного преступления, направлены в соответствующие ведомства для дальнейшего реагирования.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, национальное агентство охраны окружающей среды