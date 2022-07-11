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Незаконная добыча полезных ископаемых в Грузии: сколько выявлено нарушений с начала года
Незаконная добыча полезных ископаемых в Грузии: сколько выявлено нарушений с начала года
Из 415 фактов, выявленных в Грузии, 22 содержали признаки уголовного преступления 11.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-11T07:32+0400
2022-07-11T08:09+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. С начала 2022 года сотрудники Департамента надзора и охраны окружающей среды Грузии выявили 415 фактов незаконной добычи полезных ископаемых, сообщает пресс-служба ведомства.Из 415 фактов, выявленных в Грузии в течение последнего полугода, 22 содержали признаки уголовного преступления.Больше всего случаев выявили в регионе Имерети – 157 фактов. В других регионах ситуация следующая:Правонарушения выявлены и в Тбилиси. Сотрудники Департамента надзора охраны окружающей среды в столице зафиксировали два факта незаконной добычи полезных ископаемых.В отношении правонарушителей составлена соответствующая документация. А материалы тех фактов, которые содержали признаки уголовного преступления, направлены в соответствующие ведомства для дальнейшего реагирования.
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Незаконная добыча полезных ископаемых в Грузии: сколько выявлено нарушений с начала года

07:32 11.07.2022 (обновлено: 08:09 11.07.2022)
© photo: Sputnik / StringerПрирода и пейзажи. Волшебный лес Сабадури - живая сказка Грузии
Природа и пейзажи. Волшебный лес Сабадури - живая сказка Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 11.07.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Из 415 фактов, выявленных в Грузии, 22 содержали признаки уголовного преступления
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. С начала 2022 года сотрудники Департамента надзора и охраны окружающей среды Грузии выявили 415 фактов незаконной добычи полезных ископаемых, сообщает пресс-служба ведомства.
Из 415 фактов, выявленных в Грузии в течение последнего полугода, 22 содержали признаки уголовного преступления.
Больше всего случаев выявили в регионе Имерети – 157 фактов. В других регионах ситуация следующая:
Самегрело - Земо Сванети – 66 фактов
Кахети – 62
Аджария – 32
Мцхета-Мтианети – 24
Квемо Картли – 21
Гурия – 19
Шида Картли – 18
Самцхе-Джавахети – 7
Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 7.
Правонарушения выявлены и в Тбилиси. Сотрудники Департамента надзора охраны окружающей среды в столице зафиксировали два факта незаконной добычи полезных ископаемых.
В отношении правонарушителей составлена соответствующая документация. А материалы тех фактов, которые содержали признаки уголовного преступления, направлены в соответствующие ведомства для дальнейшего реагирования.
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