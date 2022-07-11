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О чем говорили Путин и Эрдоган по телефону
О чем говорили Путин и Эрдоган по телефону
ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и решение "зернового вопроса" в ходе телефонных... 11.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-11T18:29+0400
2022-07-11T18:29+0400
2022-07-11T18:29+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и решение "зернового вопроса" в ходе телефонных переговоров в понедельник, сообщила канцелярия турецкого лидера.В сообщении отмечается, что Анкара готова внести всевозможный вклад в активизацию переговорного процесса между Москвой и Киевом."Президент Эрдоган повторил, что война между Украиной и Россией должна быть прекращена прочным и справедливым миром путем переговоров, и заявил, что Турция готова внести всевозможный вклад в активизацию переговорного процесса, как делала это до сих пор", - говорится в сообщении.В конце марта в Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций. По итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что наметились некоторые контуры соглашения, в частности готовность Украины быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной – при понимании, что ей будут предоставлены гарантии безопасности. Однако вслед за своим же предложением Киев изменил позицию и теперь саботирует переговоры.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, политика, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, новости, обострение ситуации вокруг украины 2022
ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и решение "зернового вопроса" в ходе телефонных переговоров в понедельник, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Сирии, а также украинско-российская война и создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море", - сообщили в канцелярии турецкого лидера.
В сообщении отмечается, что Анкара готова внести всевозможный вклад в активизацию переговорного процесса между Москвой и Киевом.
"Президент Эрдоган повторил, что война между Украиной и Россией должна быть прекращена прочным и справедливым миром путем переговоров, и заявил, что Турция готова внести всевозможный вклад в активизацию переговорного процесса, как делала это до сих пор", - говорится в сообщении.
В конце марта в Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций. По итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что наметились некоторые контуры соглашения, в частности готовность Украины быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной – при понимании, что ей будут предоставлены гарантии безопасности. Однако вслед за своим же предложением Киев изменил позицию и теперь саботирует переговоры.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.