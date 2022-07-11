https://sputnik-georgia.ru/20220711/o-chem-govorili-putin-i-erdogan-po-telefonu-268422807.html

О чем говорили Путин и Эрдоган по телефону

О чем говорили Путин и Эрдоган по телефону

ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и решение "зернового вопроса" в ходе телефонных... 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T18:29+0400

2022-07-11T18:29+0400

2022-07-11T18:29+0400

в мире

россия

политика

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

новости

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24790/76/247907642_0:0:2707:1523_1920x0_80_0_0_be271de2b5cdd506d76cc1092d5b1326.jpg

ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и решение "зернового вопроса" в ходе телефонных переговоров в понедельник, сообщила канцелярия турецкого лидера.В сообщении отмечается, что Анкара готова внести всевозможный вклад в активизацию переговорного процесса между Москвой и Киевом."Президент Эрдоган повторил, что война между Украиной и Россией должна быть прекращена прочным и справедливым миром путем переговоров, и заявил, что Турция готова внести всевозможный вклад в активизацию переговорного процесса, как делала это до сих пор", - говорится в сообщении.В конце марта в Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций. По итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что наметились некоторые контуры соглашения, в частности готовность Украины быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной – при понимании, что ей будут предоставлены гарантии безопасности. Однако вслед за своим же предложением Киев изменил позицию и теперь саботирует переговоры.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, политика, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, новости, обострение ситуации вокруг украины 2022