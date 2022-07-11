https://sputnik-georgia.ru/20220711/podavat-zayavki-v-sluzhbu-dokhodov-gruzii-mozhno-tolko-v-elektronnom-vide-268388527.html

Подавать заявки в Службу доходов Грузии можно только в электронном виде

Подавать заявки в Службу доходов Грузии можно только в электронном виде

С 11 июля подать заявку на предоставление статуса малого бизнеса или на регистрацию плательщика НДС можно будет только в электронном виде 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T08:32+0400

2022-07-11T08:32+0400

2022-07-11T08:32+0400

грузия

новости

экономика

служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Служба доходов Грузии приняла решение ограничить бумажное заполнение документов для получения ряда услуг в налоговой службе, говорится в сообщении ведомства.Это правило действует для тех, кто может пользоваться сервисом дистанционно со своей страницы пользователя, говорится в сообщении Службы.Остальные могут это сделать в сервис-центрах Службы.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, служба доходов министерства финансов грузии