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Подавать заявки в Службу доходов Грузии можно только в электронном виде
Подавать заявки в Службу доходов Грузии можно только в электронном виде
С 11 июля подать заявку на предоставление статуса малого бизнеса или на регистрацию плательщика НДС можно будет только в электронном виде 11.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-11T08:32+0400
2022-07-11T08:32+0400
2022-07-11T08:32+0400
грузия
новости
экономика
служба доходов министерства финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Служба доходов Грузии приняла решение ограничить бумажное заполнение документов для получения ряда услуг в налоговой службе, говорится в сообщении ведомства.Это правило действует для тех, кто может пользоваться сервисом дистанционно со своей страницы пользователя, говорится в сообщении Службы.Остальные могут это сделать в сервис-центрах Службы.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, служба доходов министерства финансов грузии
Подавать заявки в Службу доходов Грузии можно только в электронном виде
С 11 июля подать заявку на предоставление статуса малого бизнеса или на регистрацию плательщика НДС можно будет только в электронном виде
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Служба доходов Грузии приняла решение ограничить бумажное заполнение документов для получения ряда услуг в налоговой службе, говорится в сообщении ведомства.
По приказу министра финансов, с 11 июля подать заявку на предоставление статуса малого бизнеса, получении справки о доходах для физического лица или на регистрацию плательщика НДС можно будет только в электронном виде.
Это правило действует для тех, кто может пользоваться сервисом дистанционно со своей страницы пользователя, говорится в сообщении
Службы.
Остальные могут это сделать в сервис-центрах Службы.