https://sputnik-georgia.ru/20220711/prezident-gruzii-nagradila-adzharskiy-folklornyy-ansambl-stareyshin-bermukha-268431977.html

Президент Грузии наградила аджарский фольклорный ансамбль старейшин "Бермуха"

Президент Грузии наградила аджарский фольклорный ансамбль старейшин "Бермуха"

Церемония награждения участников ансамбля "Бермуха" прошла в Хуло в Аджарии 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T23:57+0400

2022-07-11T23:57+0400

2022-07-11T23:57+0400

грузия

культура

новости

саломе зурабишвили

грузинское многоголосие

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила 18 членов аджарского хореографического ансамбля старейшин "Бермуха" за личный вклад в развитие и популяризацию грузинского фольклора и многолетнюю плодотворную творческую деятельность, сообщает пресс-служба администрации президента.Орденами почета награждены следующие участники фольклорного ансамбля "Бермуха": Темур Абуладзе, Мухамед Иремадзе, Реваз Абуладзе, Якоб Ададзе, Реваз Ванадзе, Отар Иремадзе, Отар Кахадзе, Эуб Мгеладзе, Иосиф Мгеладзе, Шота Соломонидзе, Женя Сурманидзе, Важа Фасанидзе, Шота Шавадзе. В том числе хореограф ансамбля Гурам Болквадзе и концертмейстеры Заур Болквадзе, Гурам Таварткиладзе, Гия Меладзе, Мераб Кеделидзе."Это праздник нашей культуры. Вы представляете эту культуру и эти традиции в этом древнем регионе. Показательно, что везде идет дождь, а здесь солнечно, что является признаком того, что это необыкновенное место. Место, где вы продолжаете эту древнюю традицию, поистине благословенно", - сказала Зурабишвили.Церемония награждения "Бермуха" прошла в Хуло, на ней вместе с президентом присутствовали председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, председатель Верховного Совета АР Давид Габаидзе, мэр Хуло Муниципалитета Вахтанг Беридзе, министр образования, культуры и спорта Аджарии Майя Хаджишвили.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, культура, новости, саломе зурабишвили , грузинское многоголосие