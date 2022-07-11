Президент Грузии наградила аджарский фольклорный ансамбль старейшин "Бермуха"
© press-service of the President of GeorgiaПрезидент Грузии наградила аджарский фольклорный ансамбль старейшин "Бермуха"
Церемония награждения участников ансамбля "Бермуха" прошла в Хуло в Аджарии
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила 18 членов аджарского хореографического ансамбля старейшин "Бермуха" за личный вклад в развитие и популяризацию грузинского фольклора и многолетнюю плодотворную творческую деятельность, сообщает пресс-служба администрации президента.
© press-service of the President of GeorgiaПрезидент Грузии наградила аджарский фольклорный ансамбль старейшин "Бермуха"
Президент Грузии наградила аджарский фольклорный ансамбль старейшин "Бермуха"
Орденами почета награждены следующие участники фольклорного ансамбля "Бермуха": Темур Абуладзе, Мухамед Иремадзе, Реваз Абуладзе, Якоб Ададзе, Реваз Ванадзе, Отар Иремадзе, Отар Кахадзе, Эуб Мгеладзе, Иосиф Мгеладзе, Шота Соломонидзе, Женя Сурманидзе, Важа Фасанидзе, Шота Шавадзе. В том числе хореограф ансамбля Гурам Болквадзе и концертмейстеры Заур Болквадзе, Гурам Таварткиладзе, Гия Меладзе, Мераб Кеделидзе.
© press-service of the President of GeorgiaПрезидент Грузии наградила аджарский фольклорный ансамбль старейшин "Бермуха"
Президент Грузии наградила аджарский фольклорный ансамбль старейшин "Бермуха"
"Это праздник нашей культуры. Вы представляете эту культуру и эти традиции в этом древнем регионе. Показательно, что везде идет дождь, а здесь солнечно, что является признаком того, что это необыкновенное место. Место, где вы продолжаете эту древнюю традицию, поистине благословенно", - сказала Зурабишвили.
© press-service of the President of GeorgiaПрезидент Грузии наградила аджарский фольклорный ансамбль старейшин "Бермуха"
Президент Грузии наградила аджарский фольклорный ансамбль старейшин "Бермуха"
Церемония награждения "Бермуха" прошла в Хуло, на ней вместе с президентом присутствовали председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, председатель Верховного Совета АР Давид Габаидзе, мэр Хуло Муниципалитета Вахтанг Беридзе, министр образования, культуры и спорта Аджарии Майя Хаджишвили.